Стартап Neuralink Илона Маска показал «нити»-импланты для считывания данных из мозга и нейрохирургического робота для их вживления, испытания на людях начнутся уже в следующем году





Кроме SpaceX и Tesla, новости о которых мы довольно часто публикуем на нашем сайте, у небезызвестного миллиардера и предпринимателя Илона Маска есть еще несколько перспективных предприятий в различных областях. И сейчас мы говорим не про The Boring Company, специализирующейся на прокладке туннелей для транспорта будущего, а о проекте Neuralink, в рамках которого идет разработка технологий для подключения человеческого мозга к компьютеру. Мы узнали о ее существовании еще в 2017 году и с тех пор новостей о Neuralink, за исключением нескольких смелых заявлений Маска, не было. Но вот сейчас после более двух лет молчания Neuralink провела пресс-конференцию, на которой выступил сам Илон Маск, поведав о последних достижениях и планах на ближайшее будущее.

Для начала стоит напомнить, что в 2017 года Илон Маск коммерческие нейроинтерфейсы для связи мозга с компьютером за 8-10 лет, а устройства медицинского назначения – за четыре. Так вот, судя по тому, что рассказали на презентации (видеозапись трансляции мероприятия есть ниже), разработка пока идет по графику.

В рамках мероприятия Neuralink представила три ключевые разработки: специальные высокотехнологические «нити», имплантируемые непосредственно в мозг для передачи информации, микросхему с интерфейсом USB-C для считывания данных (она тоже вживляется в мозг), а также нейрохирургического робота для безопасного вживления этих самых «нитей» с гибкими нейроэлектродами.

Каждый электрод имеет толщину порядка 4-6 мкм. Это в несколько раз тоньше человеческого волоса и позволяет избежать серьезных повреждений. Специальная микросхеме, к которой подсоединяются электроды, имеет размеры 4х4 мм и способна обрабатывать данные с 10 000 электродов. По словам Маска, система Neuralink в 1000 раз превосходит по возможностям лучшие нейрокомпьютерные интерфейсы, который сейчас используются для лечения Паркинсона.

Вживлением электродов в мозг занимается робот-нейрохирург (фото выше), принцип работы которого в некоторой степени схож со швейной машинкой. Игла захватывает нить за петлю и вводит ее в мозг. Робот способен автоматически вживлять шесть «нитей», содержащих 192 электрода, в минуту. Кроме того, оснащение робота включает микроскоп, что позволяет ему избегать кровеносных сосудов, тем самым минимизируя повреждения во время операции и сокращая время, необходимое для восстановления тканей.

Нейрохирург и президент Neuralink Макс Ходак, который также участвовал в презентации, объяснил, почему датчики подключаются к мозгу, а не к нейронам — это единственный способ отправлять и получать необходимую информацию от «всплесков» активности. Он также показал небольшое демонстрационное видео, как робот может устанавливать тысячи нитей прямо в мозг, избегая повреждения тканей и сосудов.

Neuralink уже проводила эксперименты на крысах, имплантируя в мозг животного до 1500 электродов. Кроме того, отвечая на вопросы журналистов после презентации, Маск рассказал, что обезьяна смогла управлять компьютером посредством такого интерфейса. То есть, на обезьянах тоже экспериментировали. Также Маск заявил, что два человека с такими чипами смогут «общаться телепатически», но понятно, что подобное если и станет возможным, то еще очень нескоро.

Следующим этапом является проведение клинических испытаниях на людях. Сейчас планируется, что нейробиологи из Стэнфорда запустят соответствующую программу уже во втором квартале 2020 года, но подробностей пока нет.

Конкретно этот проект – медицинский. Конечная цель состоит в том, чтобы разработать технологию, которая позволит вживлять импланты парализованным людям, чтобы те могли свободно использовать телефоны и компьютеры.

На текущем этапе процедура выглядит весьма устрашающе: для внедрения нитей и установки чипа в черепе необходимо делать отверстие. Но в перспективе ученые планируют использовать лазер, что должно сделать процедуру менее болезненной, и заменить проводной интерфейс для передачи данных беспроводным модулем. По замыслу изобретателей, сенсоры (компания называет их N1) будут встраиваться в нужные области мозга и подключаться к внешнему блоку с аккумулятором, который будет крепится за ухом (фото ниже).

Управлять системой, как предполагается, можно будет через приложение на смартфоне.

Как отмечает The Verge, первым парализованным человеком, получившим мозговой имплантат, позволивший ему управлять мышкой на экране компьютера, был американец Мэттью Нэгл. В 2006 году Нэгл, который был парализован вследствие травмы спинного мозга, играл в пинг-понг, управляя процессом только силой разума; как он рассказал в интервью New York Times, потребовалось всего четыре дня, чтобы овладеть этой способностью. С тех пор парализованные люди с нейроинтерфейсами перемещали объекты и управляли роботизированными протезами рук в лабораториях в рамках различных научных исследований. Система, которую использовали Мэттью Нэгл и другие, называется BrainGate и изначально была разработана в Университете Брауна. То есть, не стоит думать, что Neuralink взялась из ниоткуда. Созданию показанных в рамках презентации продуктам предшествовали годы научных исследований и разработок.

По сути, технология Neuralink является эволюционным развитием системы BrainGate, более технически сложным и продвинутым.

В рамках презентации Маск заявил, что в итоге хочет добиться тесного взаимодействия биологического разума с искусственным интеллектом. Ранее в одном из старых интервью он уже говорил о необходимости объединения «биологического и цифрового интеллектов» как следующем логическом этапе развития человечества.

Общаясь с журналистами New York Times специалисты Neuralink отметили, что технологии еще предстоит длинный путь к этапу коммерциализации. Иными словами, реальностью подобное станет еще нескоро.

Источник: Engadget и The Verge