Indiana Jones, Starfield и Hi-Fi Rush на PS5 — Microsoft готовит большие изменения в стратегии Xbox

Сразу несколько авторитетных источников независимо друг от друга сообщили, что приближаются большие изменения в стратегии Microsoft в отношении видеоигр — Indiana Jones and the Great Circle, анонсированная Bethesda на недавнем показе Xbox Developer_Direct, в итоге могут выйти на PS5. Среди будущих вероятных релизов на конкурирующей платформе PlayStation также упоминаются Halo: The Master Chief Collection и Hellblade 2.

Инсайдеры сообщают, что у Microsoft зарождается новый мультиплатформенный подход к некоторым играм Xbox, и сейчас компания взвешивает, какие тайтлы в конце концов сохранят эксклюзивность, а какие в скором будущем выйдут на Switch или PS5. И, похоже, что будущая игра про «Индиану Джонса» станет частью этой новой волны мультиплатформенных игр.

Новая стратегия с мультиплатформенным подходом в отношении отдельных игр пока не утверждена окончательно, поэтому, как всегда в таких случаях, очень вероятны изменения относительно конкретных эксклюзивов Xbox, платформ и сроков доступности. В то же время отмечается, что Bethesda предварительно планирует релиз Indiana Jones на декабрь 2024 года как временный эксклюзив на Xbox и ПК, и уже через несколько месяцев игра доберется до PS5.

В то же время сообщается, что Sea of Thieves и Hi-Fi Rush вместе с другими также рассматриваются к релизу на консолях конкурентов. И анонс Hi-Fi Rush для «чужих» платформ должен состояться через несколько недель — на прошлой неделе датамайнеры раскопали игровые ассеты, намекающие на релиз игры для PS5 и Nintendo Switch. В то же время XboxEra сообщает что Microsoft планирует перенести Starfield на PS5 после выхода дополнения «Shattered Space» для Xbox и ПК.

Все игры Xbox, которые, по слухам, выйдут на PS5

✅ Indiana Jones

✅ Starfield

✅ Doom Year Zero

✅ Hi-Fi Rush

✅ Sea of Thieves

✅ Microsoft Flight Simulator

✅ Halo Infinite

✅ Pentiment

✅ Grounded

В прошлом году во время суда между Microsoft и FTC мы узнали о существовании соглашения между Disney и Bethesda, которое изначально предусматривало релиз игры про Индиану Джонса на PlayStation — а после уже после поглощения Bethesda в Microsoft решили сделать ее эксклюзивом Xbox. Если в конце концов все это окажется правдой, и Halo выйдет на PS5, можно себе только представить «искреннюю радость» и восторженные крики «СПЕЕЕЕЕЕНСЕР!!!!» отдельных фанатов Xbox с долгим затягиванием звука «е», чтобы все сполна ощутили их боль от этого судьбоносного решения.