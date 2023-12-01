Чому Microsoft замовчує продажі консолей Xbox — топменеджер каже, що в одних лише «голих» цифрах немає сенсу. Чи так це насправді?

Фінансовий директор Xbox Тім Стюарт під час Wells Fargo TMT Summit відповів, чому Microsoft не повідомляє точні дані щодо обсягу продажів консолей Xbox, як це роблять її конкуренти Sony та Nintendo у щоквартальних звітах — він пояснив, що окремо взята «гола» статистика продажів лише «заліза» не є репрезентативною, щоб належно оцінити ефективність всього підрозділу.

Це досить цікаво в контексті минулого, теперішнього та майбутнього бізнесу Xbox, з урахуванням нещодавнього поглинання Activision Blizzard.

Чому Microsoft приховує продажі Xbox

Почнемо з минулого — те, що сказав Тім Стюарт під час Wells Fargo TMT Summit, так чи інакше перегукується з попередніми публічними заявами лідера напряму Xbox Філа Спенсера. І тут спершу варто пригадати, що Microsoft випустила оригінальну Xbox у далекому 2001 році та почала власний непростий шлях на новому ринку, де на той час вже домінували Sony та Nintendo з власними консолями PlayStation 2 та GameCube. Попри всі тодішні виклики Microsoft вдалося закріпитися, створити цінний бренд та зібрали навколо дуже лояльну аудиторію, але у 2015 році компанія раптово перестала ділитися точною статистикою продажів консолей на регулярній основі. У далекому 2016 році Філ Спенсер в одному з інтерв’ю заявив, що продажі консолей «насправді не є індикатором здоров’я екосистеми Xbox». Десь ми таке вже чули, коли у 2018 році Apple перестала публікувати точні дані щодо обсягу продажів iPhone, iPad та Mac.

І тут мимоволі згадується травневе інтерв’ю, в якому Спенсер прямо визнав, що зараз Xbox сильно відстає від конкурентів (Sony та Nintendo), тому що без шансів програв восьме покоління (Xbox One), а воно, на думку Філа, було одним з найважливіших. А вже у червні глава Xbox для заспокоєння інвесторів повідомив, що зараз бізнес Xbox приблизно вдвічі більший, ніж за часів Xbox 360, і за підсумками 2023 року лише одна платформа ПК принесе понад мільярд доларів у загальну скарбничку — вперше в історії підрозділу. Тепер Тім Стюарт під час виступу на саміту зауважив, що спочатку сам не розумів, чому Microsoft відмовилася від оприлюднення статистики, а потім як зрозумів зараз вже сам вимірює успіх Xbox за кількістю користувачів та обсягом виторгу всього ігрового підрозділу, куди, окрім консолей, також входять сервіси та контент.

Підхід Microsoft до підвищення прибутковості бренду Xbox підкріплюють маркетингові плани для різних регіонів. За словами Стюарта, деякі країни, як-от Африка, Індія та Південно-Східна Азія, більш прихильні до платформ, відмінних від консольних. Тому в цих регіонах Microsoft має намір зосередитися на стримінгу та мобільних іграх, та залучити досвід та IP Activision Blizzard, щоб охопити «потенційну аудиторію […] у мільярди».

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Також Тім Стюарт вчергове назвав розвиток Game Pass одним із пріоритетних напрямків бізнесу Microsoft та зазначив, що компанія прагне зрештою розширити доступність ігрового сервісу на «всі можливі екрани», включно з телевізорами та мобільними, й платформи конкурентів, включаючи консолі PlayStation та Nintendo. Все це перегукується із попередніми заявами Філа Спенсера.

До речі, Microsoft скільки ще чекати запуску сервісів Xbox в Україні (адже поки доступний лише PC Game Pass)?

Істина десь поруч

Тім Стюарт фактично повторює давню “пісню”, що продажі консолей не є показником успіху Xbox, яку той же Філ Спенсер востаннє співав нам у серпні. Але у багатьох складається враження, що Microsoft відверто хитрує і навмисно приховує точні цифри продажів консолей Xbox, бо вони продаються недостатньо добре. Інакше кажучи, вихвалятися нічим. І це при тому, що Microsoft продає консолі в мінус, а втім, як і Sony (лише Nintendo, як відомо, заробляє на продажах консолей, а Microsoft та Sony — на іграх та сервісах). Тож Microsoft іншими способами збільшує прибутковість напряму.

Масла у вогонь стабільно підливають повідомлення інсайдерів, які вказують на сміховинні цифри продажів консолей Xbox в окремих країнах — наприклад, результати за тиждень з 13 по 19 листопада в Іспанії, та за тиждень з 20 по 26 листопада в Японії (скриншоти нижче).

І це зміщення акцентів чудово співвідноситься з планами Microsoft використовувати IP Activision Blizzard, щоб стати лідером на ринку мобільних ігор (замість того, щоб надати геймерам у цих регіонах більше причин купувати консоль Xbox?). Та і загалом фокус на мобільні ігри не дивує, зважаючи, що цей сегмент за доходами перевершує ПК та консолі разом узяті. Тож, пазл складається.

Чи можна інтерпретувати заяви Стюарта так, що в найгіршому випадку Microsoft поступово відмовиться від консолей Xbox, якщо попит впаде нижче критичного рівня, та зосередитися на мобільному ринку. Успішне придбання Activision Blizzard і Xbox Game Pass, що чудово обслуговує мобільних геймерів через Xbox Cloud Gaming, цілком може зробити Microsoft беззаперечним лідером світу мобільного геймінгу у різних регіонах. Майбутнє Xbox наразі сповнене невизначеністю, але поки що точно рано списувати консолі Xbox. Як-то кажуть, поживемо — побачимо.