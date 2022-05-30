Ingenuity совершил рекордный полет на Марсе и снял его на видео — он преодолел 704 метра со скоростью 5,5 метра в секунду

19 апреля 2021 года Ingenuity стал первым летательным аппаратом, совершившим полет в другом мире. Разработанный для выполнения до пяти экспериментальных испытательных полетов в течение 30 марсианских дней (солей) или около 31 земного дня, винтокрылый дрон пролетел более 6,9 км во время 28 вылетов.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

А в апреле Ingenuity совершил новый рекордный, в целом 25-й по счету, полет. Недавно NASA выложило видео, снятое черно-белой навигационной камерой марсолета. 8 апреля марсианский дрон преодолел 704 метра со скоростью 5,5 метра в секунду. Это был самый длинный и самый быстрый полет винтокрыла на сегодняшний день.

В настоящее время Ingenuity готовится к своему 29-му полету.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал : важное и интересное для активных людей

Первый кадр начинается примерно через секунду полета. Достигнув высоты 10 метров, вертолет направился на юго-запад, разогнавшись до максимальной скорости менее чем за 3 секунды. Вертолет сначала пролетел над группой песчаных рябей, а затем, примерно на середине видео, над несколькими каменистыми локациями. Видео 161,3-секундного полета было ускорено примерно в 5 раз.

Навигационная камера была запрограммирована на отключение всякий раз, когда винтокрылый аппарат находится в пределах 1 метра от поверхности. Это помогает гарантировать, что любая пыль, поднятая во время взлета и посадки, не будет мешать навигационной системе следить за поверхностью.

Недавно диспетчеры миссии потеряли связь с Ingenuity после того, как он перешел в состояние пониженного энергопотребления. Теперь вертолет снова выходит на связь и получает достаточно энергии от своей солнечной батареи для зарядки шести литий-ионных батарей.