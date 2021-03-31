Инкубатор Google Area 120 выпустил Android-приложение Stack на базе Google DocAI, предназначенное для сканирования и обработки документов





Внутренний инкубатор Google Area 120, специализирующийся на экспериментальных проектах, выпустил новое приложение под названием Stack. Оно основано на технологии, лежащей в основе корпоративного инструмента Google DocAI и предназначенной для анализа документов.

Приложение Stack для Android предназначено для сканирования потребительских документов. По заверениям Google, оно обеспечивает значительно лучший результат по сравнению с обычными мобильными сканерами. Это достигается за счёт автоматической классификации документов в стопки с заголовками и обеспечения полнотекстового поиска по содержимому документов, а не только по заголовку.

Приложение Stack разработано выходцами из стартапа Socratic, который Google приобрела несколько лет назад. Стартап занимался вопросами облегчения обучения для старшеклассников, используя для этого технологии компьютерного видения и понимания языков Google. После приобретения сотрудники стартапа присоединились к Google Area 120, где они разработали приложение, которое могло использовать DocAI и технологии искусственного интеллекта для улучшения процесса сканирования квитанций, счетов и других важных документов. Приложение использует биометрическую аутентификацию Google на Android, что позволяет защитить конфиденциальные документы с помощью сканирования лица или отпечатков пальцев. Оно также автоматически создаёт поля для отсканированных счетов, чтобы пользователи могли заполнить сроки оплаты и другую важную информацию.

Приложение Stack для Android, как и многие другие экспериментальные разработки Google, выпускается в надежде, что оно завоюет популярность. Пока что у него нет какой-либо конкретной бизнес-модели или определённой дорожной карты. Таким образом, в любой момент оно может отправиться на кладбище проектов Google.

Источник: The Verge