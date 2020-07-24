InMind: Самый популярный мессенджер в Украине — Viber (им пользуются 99% опрошенных в возрасте 25-34 лет), далее идут Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp и Skype





В середине 2020 года украинское исследовательское агентство InMind провело маркетинговое исследование сегмента мессенджеров, в котором выявило самое популярное приложение для обмена сообщениями в Украине. Согласно результатам опроса среди жителей городов, 97% респондентов пользуются Viber, что делает приложение самым популярным на рынке. В возрастном сегменте от 25 до 34 лет (одном из крупнейших сегментов) 99% опрошенных пользуются приложением. Большинство респондентов утверждает, что пользуется Viber для общения с семьей, соседями, другими родителями и для обучения.

Согласно полученным результатам исследования, Viber популярен как в крупных городах с населением более 500 тыс. человек, в том числе и в Киеве, так и в городах с населением менее, чем 500 тыс. — 98% и 95% соответственно. Японская коммуникационная платформа утверждает и об увеличении количества случаев использования версии приложения для компьютера на 28% в мае по сравнению с январем 2020 года. Функциями для группового общения в Viber также начали пользоваться чаще: среднее количество сообщений на пользователя в групповых чатах выросло на 18%, а количество групповых звонков на пользователя — на 50% за тот же период. Если говорить глобально, то во всем мире за 60 секунд в Viber отправляют 3 миллиона сообщений, 300 000 стикеров и более 1,5 миллиона изображений.

Второе и третье место в опросе InMind заняли Facebook Messenger и Telegram, а вот WhatsApp и Skype находятся в рейтинге ниже — ими пользуются менее 50% украинцев (в возрасте от 25 до 34 лет).

«Нам очень важно быть ближе к миллионам наших пользователей в Украине, а также к украинцам в разных уголках мира, предоставляя им возможности, которые будут полезными представителям каждого поколения. В 2020 году мы успешно запустили много обновлений. Некоторые из них связаны с ситуацией с COVID-19, но также есть функции, которые сделали общение между людьми во всем мире лучше — групповые аудио- и видеозвонки, возможность создания GIF и стикеров, мои заметки, исчезающие сообщения и тому подобное. Мы с нетерпением ожидаем появления локальных и международных сервисов, которые будут доступны с помощью чат-ботов, денежных переводов, функций приложения и государственных услуг. Мы активно работаем над разработкой новых стратегических партнерств в Украине, которые будут полезными в современных условиях жизни — начиная с дистанционного образования и здравоохранения и заканчивая партнерствами с волонтерскими и неправительственными организациями», — отметил Атанас Райков, старший директор Rakuten Viber в регионе EEMENA.

Ранее в этом году Viber был признан одним из основных инструментов для онлайн-обучения согласно результатам опроса, проведенного Службой образовательного омбудсмена — приложением пользуются в 94% случаев дистанционного обучения в школе.

Отметим, что опрос InMind проводился среди населения Украины, проживающего в городах с населением более 50 тыс. человек, которые являются пользователями интернета в возрасте от 13 до 55 лет по полу, возрасту, региону, типу поселения. Размер выборки — 525 респондентов. Даты проведения опроса: 26-28 июня 2020 года. Использование мессенджеров определяется на основе частоты пользования и включает в себя частоту использования раз в месяц, чаще и реже, чем один раз в месяц.

Источник: Viber