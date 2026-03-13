AMD раскрыла подробности будущей FSR Diamond

AMD недавно официально представила следующее поколение Fidelity Super Resolution под кодовым названием Diamond.





Хотя изначально FSR разрабатывалась под GPU Radeon, AMD впоследствии наладила сотрудничество с Microsoft и Sony. Эти компании уже используют собственные SoC от AMD с поддержкой этой функции. Сначала Sony внедрила в PS5 Pro собственную функцию масштабирования изображения, которая получила название PSSR. Первая версия была чем-то средним между FSR 2 и FSR 3. Через некоторое время Sony представила улучшенную версию PSSR 2.0, которая по качеству изображения была аналогична AMD FSR 4.

Из-за этого возникло немало вопросов, поскольку процессор Viola работает на старой архитектуре RDNA 3, однако оказался способным поддерживать те же функции, что и более новые GPU AMD на базе RDNA 4. Кроме этого утечка кода AMD FSR 4.1 позволила интегрировать более новую технологию на RDNA 3 с поддержкой INT8.

В то же время старший вице-президент и гендиректор AMD по вычислительным системам и графике Джек Хуин анонсировал новое поколение FRS под названием Diamond. Ожидается, что ближе к релизу название изменится на более простое и понятное FRS 5.





🚀 Big moment for the future of gaming. Thrilled to partner with @Xbox and @asha_shar on Project Helix, a multi-year deep co-engineering partnership driving next-gen performance, breakthrough graphics, and compatibility with your existing Xbox game library. Powering the… pic.twitter.com/twGyonqgQS — Jack Huynh (@jackhuynh) March 11, 2026

Следующий апскейлер AMD разрабатывается под нейронную визуализацию нового уровня. Масштабирование будет осуществляться на основе машинного обучения нового поколения. Добавлена технология Multi Frame Generation с использованием ИИ, а также регенерация лучей нового поколения для рейтрейсинга и трассировки пути.

FRS Diamond в значительной степени будет поддерживаться NPU, которые будут использоваться в видеокартах Radeon следующего поколения, консолях Project Helix (Xbox) и PS6. Нейронные массивы в виде вычислительных блоков, взаимосвязанных между собой для обмена и обработки данных, будут работать совместно как единый ИИ-механизм. Таким образом AMD стремится улучшить рендеринг через NPU, обеспечивая лучшее качество масштабирования изображений и более качественное очерчивание сцен

AMD постоянно совершенствует алгоритм апскейлера для улучшения качества масштабирования, уменьшения количества артефактов двоения изображения, дрожания, задержек между кадрами и других проблем. Компания впервые планирует выпустить собственное решение для Multi Frame Generation. Сейчас FSR Redstone (FSR 4) поддерживает стандартный режим генерации 2x. Тогда как NVIDIA уже предлагает 6x MFG, а Intel — 4x. Стоит ожидать, что AMD предложит как минимум режим 4x.

Кроме этого FSR Diamond обещает улучшенный рейтрейсинг и трассировку пути. Call of Duty: Black Ops 7 первой в декабре прошлого года получила функцию регенерации лучей первого поколения. Для этого AMD занимается разработкой ядер Radiance следующего поколения. Эти новые ядра будут интегрироваться в архитектуру GPU RDNA 5, которая будет использоваться в будущих видеокартах Radeon и в вышеупомянутых консолях.

Ядра будут предлагать выделенное аппаратное обеспечение для рейтрейсинга с более быстрой производительностью в режиме реального времени. Кроме этого AMD предлагает функцию Universal Compression для будущих GPU на архитектуре RDNA 5. Аппаратный блок будет оценивать и сжимать все данные на GPU для уменьшения использования пропускной способности памяти и обеспечения лучшей производительности.

По словам экспертов, FSR Diamond будет поддерживаться только GPU с архитектурой RDNA 5 и консолями будущих поколений. Это означает, что ни Radeon RX 9000, ни PS5 Pro ее не потянут. Возможно некоторые обновления Diamond позволят запускать ее на более старых платформах, однако полноценно она будет доступна только на устройствах с новыми графическими процессорами. Ожидается, что релиз нового апскейлера состоится в 2027 году вместе с выходом Radeon нового поколения и новыми консолями от Sony и Microsoft.

Ранее мы писали, что DLSS восстанавливает изображение в Kingdom Come Deliverance 2 с 38×22p. До этого специалисты из Digital Foundry рассказывали, как настроить DLSS для идеального гейминга.





Источник: wccftech