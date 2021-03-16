Instagram ограничит возможность отправки сообщений взрослыми пользователям-подросткам





Социальная платформа Instagram запускает новые правила, которые ограничивают взаимодействие между подростками и взрослыми пользователями. Тем самым администрация стремится сделать соцсеть более безопасной для молодых пользователей.

Теперь Instagram запрещает взрослым отправлять прямые сообщения подросткам, которые не являются их подписчиками. Кроме того, платформа запускает «подсказки безопасности», которые будут показаны подросткам, когда они отправят прямые сообщения взрослым, «проявляющим потенциально подозрительное поведение».

Подсказки безопасности дадут пользователям-подросткам возможность сообщить о взрослых пользователях или заблокировать получение сообщений от них. Подсказки будут напоминать юным пользователям о том, что они не должны отвечать на сообщения под давлением. Кроме того, им рекомендуется «быть осторожными, обмениваясь фотографиями, видео или информацией с незнакомыми людьми».

Уведомления будут появляться, когда системы модерации Instagram обнаружат подозрительное поведение взрослых пользователей. Компания не делится подробностями о том, как работают эти системы, но заявляет, что такое подозрительное поведение может включать отправку «большого количества запросов в друзья или сообщений людям младше 18 лет». Instagram заявляет, что эта функция будет доступна в некоторых странах в этом месяце (не уточняется, в каких) и «скоро» во всем мире.

Instagram также заявляет, что разрабатывает новую «технологию искусственного интеллекта и машинного обучения», чтобы попытаться определить возраст человека при регистрации учётной записи. Официально приложение требует, чтобы пользователи были в возрасте 13 лет и старше, но о своём возрасте легко солгать. Компания заявила, что хочет сделать так, чтобы это больше не происходило. Компания пока не уточняет, как именно новые системы машинного обучения могут помочь в решении этой проблемы.

Ещё одно новшество Instagram для юной аудитории будет оберегать их с самого начала пользования социальной платформой. Новым пользователям-подросткам, которые регистрируются в Instagram, теперь будет предложено сделать свой профиль приватным. Если они все равно решат создать общедоступную учётную запись, Instagram отправит им уведомление позже, «выделив преимущества приватной учётной записи и напомнив им проверить свои настройки».

Источник: The Verge