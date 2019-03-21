Intel на GDC 2019: высокопроизводительные мобильные CPU Core 9-го поколения, концептуальные изображения первой дискретной видеокарты и новая панель управления графикой IGCC

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Компания Intel провела собственное мероприятие в рамках проходящей в эти дни конференции разработчиков видеоигр GDC 2019, на котором сделала несколько примечательных анонсов.

Во-первых, «синие» впервые показали несколько концептуальных изображений дискретной видеокарты, которая должна выйти на рынок в следующем году. Разумеется, никаких подробностей о технических характеристиках нам не раскрыли, пока слишком рано. Но теперь у нас хотя бы есть некоторое представление о дизайне будущих видеокарт Intel.

Как можно видеть, за основу явно был взят дизайн SSD Intel Optane 905P. Кроме того, из изображений становится понятно, что карта оснащена охлаждением турбинного типа с одним вентилятором и в корпусе ПК потребует пространство минимум двух соседних слотов расширения. На монтажной планке можно увидеть четыре отверстия для видеовыходов. Дополнительных разъемов питания на изображениях разглядеть не получится, но они наверняка будут.

Intel getting its new shrouds together at #Odyssey. pic.twitter.com/bWPYesCIkb — Kyle Bennett (@KyleBennett) March 21, 2019

Во-вторых, Intel анонсировала высокопроизводительные мобильные процессоры Core H девятого поколения (предположительно, семейство Comet Lake-H). Они должны выйти во втором квартале текущего года. То есть, первые ноутбуки на этих процессорах поступят в продажу уже к лету.

Как обычно, первый анонс — сугубо номинальный и подробностей минимум. На презентации лишь сообщили, что ноутбучные чипы Core 9-го поколения характеризуются номинальным TDP в 45 Вт, а мобильные ПК на их основе будут выделяться поддержкой Wi-Fi 6 (беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 AX200), Thunderbolt 3 и накопителями Optane Memory H10 (в некоторых конфигурациях).

Также Intel обмолвилась о производительности грядущих чипов.

Как видим, на ощутимый прирост по сравнению с предшественниками можно рассчитывать только в ПО для обработки видео — до 34%. Тогда как в играх и обычном потребительском софте с заявлен скромный прирост, обеспечиваемых улучшениями по части технологии многопоточности — до 10%-11%.

Согласно имеющейся (неофициальной), в семейство высокопроизводительных мобильных чипов Core 9-го поколения войдет минимум шесть моделей, а возглавит его 8-ядерный Core i9-9980HK с 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и максимальной частотой Turbo Boost до 5 ГГц.

Наконец, на пресс-конференции рассекретили новую панель управления графикой Intel Graphics Command Center (IGCC), которой «синие» дразнили последнее время и которая является аналогом конкурирующих решений NVIDIA GeForce Experience и AMD Radeon Software.

Пожалуй, самой интересное в IGCC — это модель распространения: вместо включения в общий пакет драйверов Intel выделила панель в отдельное приложение. Напомним, в конце прошлого году Intel поддержала Microsoft и приступила к распространению новых универсальных драйверов Modern Drivers для Windows 10. Это важное изменение в стратегии Intel. Таким образом, IGCC — это полноценное UWP-приложение.

Сейчас IGCC поддерживает интегрированную графику на архитектуре Gen 9, использующуюся начиная с процессоров Skylake (Core 6-го поколения). Само собой, горячо ожидаемое новое поколение графики Intel Gen11 тоже будет поддерживаться, как только выйдет в конце этого года в составе 10-нанометровых процессоров Intel Ice Lake. Весьма вероятно, что и будущие дискретные видеокарты Intel тоже будут поддерживаться.

По функциональным возможностям IGCC полностью соответствует конкурирующим решениям NVIDIA и AMD. Наряду со стандартными настройками параметров дисплея (разрешение, частота обновления и т.д.) и качества изображения (регулировка основных параметров, режим деинтерлейсинга, функция определения фильма Film detection и пр.), есть множество игровых, включая автоматическую настройку (примерно для поддерживаемых 100 игр) и оптимизация настроек графики одним щелчком мыши (примерно для 30 проектов).

Возможность записи происходящего на экране, организации потоковых трансляций и средства оценки производительности системы — все это тоже имеется. Разработчики Intel позаботились и о том, чтобы объяснить пользователям значение почти каждого параметра и его влияние на производительность ПК, создав простые и понятные инструкции со сравнительными изображениями.

На данный момент приложение IGCC находится в стадии раннего доступна и доступно для загрузки всем желающим через магазин Microsoft Store.

Источник: Anandtech и wccftech