Intel на GDC 2019: высокопроизводительные мобильные CPU Core 9-го поколения, концептуальные изображения первой дискретной видеокарты и новая панель управления графикой IGCC

Компания Intel провела собственное мероприятие в рамках проходящей в эти дни конференции разработчиков видеоигр GDC 2019, на котором сделала несколько примечательных анонсов.

Во-первых, «синие» впервые показали несколько концептуальных изображений дискретной видеокарты, которая должна выйти на рынок в следующем году. Разумеется, никаких подробностей о технических характеристиках нам не раскрыли, пока слишком рано. Но теперь у нас хотя бы есть некоторое представление о дизайне будущих видеокарт Intel.

Как можно видеть, за основу явно был взят дизайн SSD Intel Optane 905P. Кроме того, из изображений становится понятно, что карта оснащена охлаждением турбинного типа с одним вентилятором и в корпусе ПК потребует пространство минимум двух соседних слотов расширения. На монтажной планке можно увидеть четыре отверстия для видеовыходов. Дополнительных разъемов питания на изображениях разглядеть не получится, но они наверняка будут.

Intel getting its new shrouds together at #Odyssey. pic.twitter.com/bWPYesCIkb

— Kyle Bennett (@KyleBennett) March 21, 2019