Озвучены характеристики SSD Intel Optane 905P, модель ёмкостью 960 ГБ оценивается в $1600

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Накануне официальной презентации новых твердотельных накопителей Intel Optane 905P эти устройства были замечены в магазине Newegg. Благодаря этому удалось узнать цену новинки, а технические характеристики были опубликованы ещё раньше.

Согласно имеющейся информации, твердотельный накопитель Intel Optane 905P будет предлагаться в двух форм-факторах: в виде карты расширения с интерфейсом PCI-Express 3.0 x4 и в 2,5-дюймовом корпусе накопителя толщиной 15 мм с интерфейсом формата U.2. В первом случае максимальная ёмкость может достигать 960 ГБ, Скорость последовательного чтения информации составляет 2600 МБ/с, скорость записи – 2200 МБ/с. Количество операций ввода-вывода в секунду при осуществлении случайных операций чтения – 575 тыс., при случайных операциях записи – 550 тыс. Задержки не превышают 10 мкс. Долговечность накопителя заявлена на уровне 10 DWPD (drive writes per day). Иными словами, устройство способно без проблем выдерживать запись такого количества информации, которое соответствует 10-кратной ёмкости конкретной модели.

И теперь вернёмся к вопросу цены. Модель ёмкостью 960 ГБ предлагается по предварительной цене $1600. Официальная рекомендованная цена производителя может отличаться от этого значения.

Источник: techpowerup