Intel приступила к распространению новых универсальных драйверов Modern Drivers для Windows 10

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На этой неделе Intel сообщила о начале распространения набора драйверов нового типа Windows Modern Drivers, его второе название – Universal Windows Drivers (UWD). Этот набор драйверов для встроенной графики Intel HD Graphics, как подсказывает само его название, является универсальным для всех актуальных платформ Microsoft – Universal Windows Platform (UWP), семейство ОС Windows 10 и Windows Server 2019.

Надо ли говорить, что Universal Windows Drivers – это инициатива Microsoft. Суть в том, чтобы можно было создавать единый пакет драйверов для широкого спектра устройств, от встраиваемых систем и планшетов до мобильных ПК и настольных систем.

Универсальный драйвер состоит из следующих основных частей: базовый драйвер, дополнительные пакеты компонентов и опциональное ПО для поддержки конкретного аппаратного обеспечения. Базовый драйвер содержит все основные функциональные возможности и общий код, тогда как дополнительные пакеты могут содержать различные оптимизации и настройки.

Распространение драйверов UWP будет осуществляться через Центр обновления Windows, а сопутствующего ПО – через магазин Windows Store.

С выходом недавнего октябрьского обновления Windows 10 October 2018 (версия 1809) выпуск драйверов UWP стал обязательным требованием для всех поставщиков оборудования. Первый пакет драйверов Intel UWD для Windows 10 носит порядковый номер 25.20.100.6444, поддерживаются процессоры поколения Skylake и новее. Предыдущие версии драйверов будут отнесены к разряду Legacy, то есть признаны устаревшими.

Важная деталь – в будущем Intel будет выпускать только обновления драйверов Universal Windows Drivers, то есть поддержка более старых моделей процессоров закончится. Кроме того, Intel отмечает, что после обновления на новейшую версию драйвера UWD откат на предыдущую версию возможен, но крайне не рекомендуется из-за высокого риска нарушения стабильной работы системы.

Среди главных новшеств пакета UWD 25.20.100.6444 – поддержка новых игр Artifact и Farming Simulator 2019, а также оптимизации и возможность автоматической настройки для 12 ранее выпущенных проектов. Также упоминается об изменениях, снижающих потребление ОЗУ при использовании API OpenGL, повышающих автономность ноутбуков при использовании функции Display Refresh Rate Switching, улучшении стабильности работы игр и приложений с API Vulkan. Полный список изменений доступен в пресс-релизе Intel.

Источник: windowscentral и Intel