Intel представила PowerVia — технологию питания, которая сделает процессоры более экономичными и миниатюрными уже в 2024 году

В пресс-релизе Intel рассказала о технологии питания процессоров PowerVia. Она позволит сделать чипы более экономными и компактными В соответствии новым методом шины питания переносятся в нижнюю часть процессора и оно подводится непосредственно компонентам, которые его требуют. Это избавляет от необходимости в боковых линиях питания.

Аккаунт VLSI 2023 опубликовал в Twitter фотографии из статьи Intel от 2 июня, одна из которых была сделана с помощью тепловизора:

#VLSI2023 Highlight paper T1-1 “E-Core Implementation in Intel 4 with PowerVia (Backside Power) Technology” – Intel Corp.

Intel reports a high-yielding backside power delivery technology, PowerVia Technology*, and Intel E-Core Implementation in PowerVia Technology. pic.twitter.com/0us9rbUvQr

— IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits (@VLSI_2023) May 2, 2023