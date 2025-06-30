Характеристики NVIDIA RTX 5070, 5070 Ti и 5080 SUPER — больше памяти, быстрые чипы, 5060 SUPER в планах

Инсайдер, сообщения которого до сих пор были точными, рассказал о конфигурации трех будущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER.

NVIDIA RTX 5070 SUPER

По словам Kopite7kimi, RTX 5070 SUPER получит графический процессор GB205-400 с полными доступными характеристиками. Он будет иметь 6400 ядер CUDA, по сравнению с оригинальной RTX 5070, в чипе которой работают 6144 ядер (+4%). Главное улучшение — 18 ГБ встроенной памяти GDDR7.

GeForce RTX 5070 Super

PG147-SKU65

GB205-400-A1

6400FP32

192-bit GDDR7 18G 28Gbps

275W — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 29, 2025

Поскольку память все еще будет использовать 192-битную шину, она будет состоять из модулей 3 ГБ, вместо установленых в основной модели 2 ГБ. Скорость памяти и общая пропускная способность останется неизменной (672 ГБ/с). Карта также получит TGP 275 Вт — на 25 Вт больше, чем у RTX 5070.

NVIDIA RTX 5070 Ti SUPER

Чуть позже инсайдер рассказал о 5070 Ti SUPER, которая основана на графическом процессоре GB203-350 с 8960 ядрами CUDA (как и у имеющейся 5070 Ti). Карта оснащена GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с на 256-битной шине. Это означает неизменную пропускную способность — только увеличение объема до 24 ГБ. TDP видеокарты увеличится до 350 Вт, что на 50 Вт меньше, чем у RTX 5080.

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GeForce RTX 5070 Ti Super

PG147-SKU55

GB203-350-A1

8960FP32

256-bit GDDR7 24G 28Gbps

350W — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 29, 2025

NVIDIA RTX 5080 SUPER

В мае Kopite7kimi раскрыл характеристики RTX 5080 SUPER. Видеокарта получит процессор GB203-450 с 10 752 ядрами CUDA — столько же ядер, как и на RTX 5080. Однако у нее будет 24 ГБ GDDR7, очевидно, тоже с 3 ГБ модулями.

GeForce RTX 5080 Super

PG147-SKU35

GB203-450-A1

10752FP32

256-bit GDDR7 24G 32Gbps

400+W — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 20, 2025

Также, согласно утечке, память получит пропускную способность 32 Гбит/с, благодаря чему максимальная скорость передачи данных возрастет с 960 ГБ/с RTX 5080 до более 1024 ГБ/с. 5080 SUPER будет потреблять до 415 Вт.

NVIDIA RTX 5060 SUPER?

По словам других источников сайта VideoCardz, ожидается также обновленный вариант RTX 5060. Речь идет о 12 ГБ с использованием 3 ГБ модулей, или же об удвоении емкости до 16 ГБ — оба варианта все еще на рассмотрении. По данным Benchlife, обновления RTX 50 SUPER не следует ждать до CES 2026.