Новости Технологии 29.05.2023 в 20:28

Intel демонстрирует мобильный процессор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потока и чип искусственного интеллекта VPU

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Intel впервые продемонстрировала работу мобильного процессора следующего поколения Meteor Lake на двух работающих ноутбуках, к которым получили доступ журналисты ComputerBase на выставке Computex 2023. Одним из его составляющих является VPU (Versatile Processing Unit) – чип искусственного интеллекта, основанный на технологии 3-го поколения Movidius, компании, которую Intel приобрела в 2016 году.

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Процессор Meteor Lake с обозначением Intel 0000 состоит из 16 ядер и поддерживает 22 потока вычислений. Он работает в конфигурации 6+8+2 два ядра выделены для SoC (сложно понять со слов сайта Wccftech о чем конкретно идет речь). Процессор демонстрировал частоту 0,37 ГГц при базовой частоте 3,1 ГГц. Он снабжен 1,6 МБ кэша L1, 18 МБ L2 и 24 МБ L3.

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Компания видит перспективные возможности в аппаратном ускорении ИИ на клиентской платформе. Она впервые продемонстрировала возможности ядра искусственного интеллекта Meteor Lake и рассказала о том, какие компании сейчас работают с Intel, чтобы реализовать преимущества чипа ИИ с низким энергопотреблением.

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Одной из основных функций VPU в Meteor Lake будет редактирование и обработка видео в реальном времени. Сюда входят эффекты размытия, замена фона, функция зрительного контакта (аналог NVIDIA Broadcast Eye Contact) или распознавание жестов. Ядро ИИ будет достаточно мощным даже для захвата движения в Unreal Engine.

VPU будет ускорять работу генеративный ИИ, таких как Stable Diffusion. Конечно, эти модели ИИ могут работать на любом вычислительном устройстве с достаточным объемом памяти, но специализация CPU/GPU/APU значительно ускоряет этот процесс. Intel сотрудничает с такими компаниями, как GIMP и Adobe, чтобы реализовать эти возможности на ноутбуках с VPU Meteor Lake.

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Источник: VideoCardz


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