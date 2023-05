Intel изменит названия процессоров: Core Ultra 5 вместо Core i5 и более короткий индекс

Директор Intel по глобальным коммуникациям Бернард Фернандес подтвердил изменение компанией системы нейминга процессоров Meteor Lake, но не стал уточнять детали – информация последует «в ближайшие недели». В соответствии с более ранними утечками, по крайней мере некоторые из процессоров Raptor Lake и Meteor Lake-P будут называться не Core i5, а Core Ultra 5.

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel

