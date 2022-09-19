Intel Processor вместо Pentium и Celeron в ноутбуках — компания отказывается от знаменитых брендов в линейке 2023 года

В объявлении на официальном сайте от 16 сентября компания Intel представила Intel® Processor – новый бренд процессоров, который заменит Celeron и Pentium в линейке продуктов для ноутбуков 2023 года.

«Новый бренд Intel Processor упростит наши предложения – пользователи смогут сосредоточиться на выборе подходящего процессора для своих потребностей», — Джош Ньюман, вице-президент Intel и временный глава мобильных клиентских платформ.

Intel® Processor будет позиционироваться как более доступная линейка наряду с Intel® Core™, Intel® Evo™ и Intel vPro®. Бюджетные процессоры будет легче различить по названию (одно семейство вместо двух) и отличить от представителей десктопной линейки. Компания не говорить прямо о судьбе брендов Pentium и Celeron в настольных ПК – предполагается, что они останутся. Не раскрывается и дальнейшая судьба бренда Atom.

В 1990-х годах торговая марка Pentium использовалась для обозначения линейки топовых настольных процессоров. Более доступные чипы назывались Celeron. Спустя некоторое время эти бренды проникли и в лэптопы – теперь они вновь покинули мобильный сегмент.

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Каких-либо подробностей о названиях моделей конкретных чипов Intel не раскрывает. Возможно, что со сменой названия серии изменится численно-буквенная маркировка. Не так давно компания AMD также провела ребрендинг своих мобильных чипов – они избавились от слов Ryzen и Athlon и обзавелись новым индексом из цифр и букв.

Источник: Intel