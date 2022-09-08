AMD меняет схему наименования мобильных процессоров — она начнет действовать с 2023 года

Процессоры AMD для портативных устройств будут именоваться по-новому с 2023 года. На слайдах компании идет речь минимум о трех следующих поколениях – на каждое приходится один год. На первый взгляд система выглядит запутанно, но имеет четкую структуру.

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Первая цифра обозначает год выпуска процессора. Чипы 2023 года обозначаются цифрой 7, далее – плюс один по возрастанию.

Вторая обозначает семейство – Athlon, Ryzen 3, Ryzen 5 и так далее. Очевидно, что семейств станет больше – на каждое приходится по две цифры.

Далее идет архитектура процессора: 1 значит Zen1, 2 – Zen2 и т. д. Третья цифра дает возможность всегда верно определить архитектуру чипа, что не всегда можно было сделать раньше.

На четвертом месте стоит версия архитектуры. Первая ревизия, скажем, Zen 5, будет обозначаться 0, далее цифра будет расти при внесении изменений в архитектуру. Не исключено также, что до пользователей первыми будут добираться чипы ревизии 1, 2 или больше.

Буквенный суффикс в конце обозначает TDP: 55 Вт – HX, 35 Вт – HS, 15 — 28 Вт – U (или C в случае Chromebook), а 9 Вт – буква e в нижнем регистре.

В AMD также подтвердили наименования некоторых будущих процессоров. Ryzen 9 7945HX с архитектурой Zen 4 с энергопотреблением 55 Вт выйдет в следующем году. Процессоры предыдущих архитектур будут выходить в качестве энергоэффективных чипов с TDP 15-28 Вт. В качестве примера на слайде приводится Ryzen 3 7420U, созданный на базе Zen 2.

Источники: The Verge, AMD Community