AMD меняет схему наименования мобильных процессоров — она начнет действовать с 2023 года

Процессоры AMD для портативных устройств будут именоваться по-новому с 2023 года. На слайдах компании идет речь минимум о трех следующих поколениях – на каждое приходится один год. На первый взгляд система выглядит запутанно, но имеет четкую структуру.
- Первая цифра обозначает год выпуска процессора. Чипы 2023 года обозначаются цифрой 7, далее – плюс один по возрастанию.
- Вторая обозначает семейство – Athlon, Ryzen 3, Ryzen 5 и так далее. Очевидно, что семейств станет больше – на каждое приходится по две цифры.
- Далее идет архитектура процессора: 1 значит Zen1, 2 – Zen2 и т. д. Третья цифра дает возможность всегда верно определить архитектуру чипа, что не всегда можно было сделать раньше.
- На четвертом месте стоит версия архитектуры. Первая ревизия, скажем, Zen 5, будет обозначаться 0, далее цифра будет расти при внесении изменений в архитектуру. Не исключено также, что до пользователей первыми будут добираться чипы ревизии 1, 2 или больше.
- Буквенный суффикс в конце обозначает TDP: 55 Вт – HX, 35 Вт – HS, 15 — 28 Вт – U (или C в случае Chromebook), а 9 Вт – буква e в нижнем регистре.
В AMD также подтвердили наименования некоторых будущих процессоров. Ryzen 9 7945HX с архитектурой Zen 4 с энергопотреблением 55 Вт выйдет в следующем году. Процессоры предыдущих архитектур будут выходить в качестве энергоэффективных чипов с TDP 15-28 Вт. В качестве примера на слайде приводится Ryzen 3 7420U, созданный на базе Zen 2.
AMD наразі виробляє 28% всіх процесорів x86 та демонструє найбільший приріст в історії на тлі загального падіння ринку ПК
Источники: The Verge, AMD Community