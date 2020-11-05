iPhone 12 Pro обошёл Galaxy Note 20 Ultra в скорости запуска приложений при вдвое меньшем объеме ОЗУ





В одном из последних тестов скорости смартфон Galaxy Note 20 Ultra обошёл флагманский на тот момент iPhone 11 Pro Max. Хотя процессор A13 Bionic мог справляться с любыми задачами, ограничивающим фактором был объём оперативной памяти – 4 ГБ ОЗУ. Этого было недостаточно для работы приложений в фоновом режиме. В случае iPhone 12 Pro ситуация уже выглядит иначе.

Смартфон Apple iPhone 12 Pro получил более современный процессор A14 Bionic и на 50% больше оперативной памяти по сравнению с iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. И это позволило существенно улучшить результаты в тесте.

Тестирование заключается в последовательном запуске одних и тех же приложений на обоих смартфонах. При этом приложения запускаются в два последовательных прохода. Таким образом, первая серия запусков позволяет выявить, насколько быстро процессор и память справляются с первой загрузкой приложений и выполнением задач, а во время второго круга оценивается способность устройств хранить приложения в памяти и повторно извлекать их для последующего использования.

Во время первого прохода запуск некоторых приложений быстрее происходит на Galaxy Note 20 Ultra, других – на iPhone 12 Pro. Но в целом, смартфон Apple вырывается вперёд. Особенно хорошо он проявил себя при обработке видео и запуске игр. С первым кругом задач iPhone 12 Pro справился за 1 минуту и 41,12 секунды, а Galaxy Note 20 Ultra – за 1 минуту и 55,46 секунды. Отставание составило около 14 секунд. Во время второго круга оба смартфона очень быстро извлекали приложения из памяти. Общая длительность двух проходов составила:

iPhone 12 Pro — 2 минуты, 24,11 секунды

Galaxy Note 20 Ultra — 2 минуты, 41,48 секунды.

Таким образом, во время второго круга отрыв iPhone 12 Pro только увеличился и достиг 17 секунд, хотя предыдущая модель плохо показывала себя именно на втором круге тестирования. Это свидетельствует о прогрессе, которого удалось достичь инженерам Apple при разработке смартфона нового поколения.

Источник: wccftech