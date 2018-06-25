Исследование: человечество является единственной технологически развитой цивилизацией в наблюдаемой Вселенной

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Ученые из Института будущего человечества Оксфордского университета (Великобритания) в попытках объяснить так называемый парадокс Ферми, указывающий на высокую вероятность существования внеземного разума, с одной стороны, и отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, выдвинули новую гипотезу.

Препринт исследования под названием «Dissolving the Fermi Paradox» опубликован на сервере arXiv.org, кратко о нем сообщает Universe Today.

Еще в 1960 году американский ученый Фрэнк Дрейк представил свою формулу, предназначенная для определения числа внеземных цивилизаций в Галактике, с которыми у человечества есть шанс вступить в контакт. Новое исследование представляет собой свежий взгляд на уравнение Дрейка. Расчеты будут понятны лишь профессионалам, поэтому остановимся на главном.

Ученые включили в уравнение промежуточные генетические и химические модели. На основании этих прогностических моделей они делают вывод касательно огромного числа научных неточностей при нынешнем уровне знаний, охватывающих несколько порядков величины.

Авторы исследования рассматривали элементы уравнения как неопределенные диапазоны. Вместо предполагаемого значения того или иного показателя они фокусировались на определении допустимого минимального и максимального значения на основании имеющихся данных. И определенная логика в этом есть. Некоторые данные вроде общего количества экзопланет в нашей галактике и числа потенциально обитаемых есть уже сейчас благодаря результатам многолетних исследований, но в остальном пока нет никакой ясности.

Когда они учли все эти неточности, опустив догадки, которые и привели к парадоксу Ферми, команда в результате получила диапазон величин. Разумеется, диапазон этот вышел очень широким из-за огромного числа неточностей, но, как отметил соавтор исследования доктор Андерс Санберг, это позволило им оценить вероятность того, что человечество одиноко в Галактике. И эта вероятность очень высока.

Созданная учеными модель выдает низкую вероятность существования внеземного разума в нашей галактике даже с учетом разного рода прогнозных значений, а если опираться сугубо на сухие научные данные – все еще хуже.

Но если совсем на чистоту, точного ответа на вопрос «Является ли человечество единственной технологически развитой цивилизацией в галактике Млечный путь или во всей Вселенной?», эта работа, не дает. Она лишь еще раз показывает, что человечеству еще предстоит многое узнать, чтобы свести к минимуму число всех этих неточностей, который сводят на нет любые расчеты вероятности существования внеземного разума.

Источник: Universe Today