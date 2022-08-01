Исследование Mastercard: половина украинских предпринимателей убеждена, что для восстановления потребуется от одного до трех лет

Большинство украинских предпринимателей (61%), несмотря на войну, релокацию, трудности с логистикой и снижение продаж продолжают работать, а 91% тех, кто приостановил деятельность, готовы восстановить бизнес в будущем. Об этом свидетельствуют результаты исследования MasterCard MME Index, в котором изучались статус и ключевые потребности малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине, а также перспективы возвращения на предвоенный уровень.

Война значительно повлияла на малый и средний бизнес. Так, 79% респондентов заявили о снижении объемов бизнеса, при этом для половины предпринимателей такое снижение составляет от 50% до 99%. В то же время каждому пятому предпринимателю удалось сберечь (19%) или даже увеличить (2%) объемы бизнеса по сравнению с довоенным периодом.

Адаптируясь к новой реальности, каждый второй предприниматель (50%) был вынужден преобразовать свою деловую деятельность. Чаще всего эти изменения касались переориентации бизнеса в оборонные потребности страны (17%), переход к другому бизнесу (16%) или перемещение производственных объектов в другие регионы Украины или за рубеж (13%).

В зависимости от долгосрочной ситуации в Украине, 41% респондентов предсказывают возврат к предвоенным показателям в течение года, 30% считают, что это займет от одного до двух лет, а 23% ожидают, что смогут восстановиться не раньше, чем через два-три года. Среди основных потребностей активного бизнеса — новые заказы и рынки (56%), фонды развития (33%) и логистическая помощь (23%).

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Тем не менее, несмотря на снижение уровня доходов и трудностей, с которыми сегодня сталкиваются малые и средние предприятия, украинские предприниматели активно платят деньги на благотворительность и поддерживают волонтерские инициативы — об этом заявили 74% респондентов.

Активная цифровизация характерна для большинства малых и средних предприятий в Украине. Таким образом, 70% предпринимателей говорят, что они используют цифровые каналы продаж, наиболее популярными являются социальные сети (40%) и их собственный сайт (33%). По словам 39% опрошенных работников, именно цифровые каналы приносят их бизнесам более половины всех заказов.

«В последние годы мы видели, как цифровая трансформация помогла украинским предпринимателям развиваться, и сегодня цифровизация стала особо важной. Украинские малые и средние предприятия видят это важным условием для восстановления и роста. Две трети украинских малых и средних предприятий использовали цифровые каналы, поэтому потенциал и необходимость дальнейшей цифровизации очевидны. Он играет важную роль в оказании помощи украинским предпринимателям, и мы будем продолжать использовать наши технологии, инновации и экспертизы, чтобы помочь украинским предприятиям », — рассказала Инга Андрева, генеральный директор MasterCard в Украине и Молдове.

Количество предприятий, которые платят за товары или услуги, увеличивается. Таким образом, с началом войны 8% предпринимателей впервые начали принимать безналичные платежи. В общей сложности, согласно результатам исследования, в данный момент 87% текущего бизнеса принимает оплату в безналичной форме: через POS-терминал, на банковский счет или через цифровые услуги. В то же время треть предпринимателей утверждает, что подавляющее большинство их платежей (90-100%) проходит по безналу.

Украинские предприниматели также заинтересованы в новейших технологиях оплаты. Согласно исследованию, каждый десятый предприниматель принимает платежи за товары и услуги в криптовалюте, а 24% бизнесов рассматривают эту возможность в будущем.

Напомним, что Mastercard объявил о запуске новой инициативы в рамках программы Start Path, разработанной специально для украинских финансовых компаний и предпринимателей, что даст стартапам возможность ускорить их развитие и способствовать восстановлению экономики страны. Для дополнительной поддержки украинцев, включая разработку программ малого бизнеса, компания выделила 3 ​​миллиона долларов через фонд MasterCard Impact.