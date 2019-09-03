Исследование: Nokia оперативнее других производителей выпускает обновления Android для своих смартфонов





Смартфоны под брендом Nokia получают обновления до новых версий ОС Android значительно быстрее, чем устройства других производителей, включая Samsung, LG, Xiaomi и Huawei. Об этом свидетельствуют данные нового исследования Counterpoint Research.

Отмечается, что 96% смартфонов Nokia, проданных после выхода операционной системы Android 9 Pie, изначально поставлялись с ней или были позже обновлены до этой версии. У таких производителей, как Samsung, Xiaomi и Huawei, этот показатель превышает 80%, но не дотягивает до 90%. Китайские компании Lenovo и Oppo смогли продать с новой ОС или обновить до наиболее актуальной версии Android Pie немногим менее 50% своих смартфонов. В то же время у компаний LG и Vivo ситуация выглядит и вовсе плачевно с показателем менее 20%.

Медленные обновления операционной системы были постоянной проблемой для смартфонов на Android. Даже флагманские модели вовсе не обязательно будут работать с последней версией Android «из коробки», а обновления до новых версий, как правило, появляются медленно, если вообще появляются. В отличие от iPhone, которые, как правило, получают поддержку от Apple в течение 4 и более лет, даже самые дорогие смартфоны на Android имеют тенденцию к прекращению получения обновлений через 2 или 3 года. Компания Google со своей трехлетней поддержкой смартфонов Pixel выделялась на общем фоне производителей.

Правда, ситуация улучшилась со временем. Google внесла в Android изменения, которые облегчили производителям своевременную доставку обновлений. Кроме того, разработчик операционной системы начал требовать, чтобы популярные модели получали обновления безопасности не менее 2 лет, что в конечном итоге важнее, чем обновления функций.

Тем не менее, как показывает Counterpoint, ситуация остаётся плохой для большинства производителей смартфонов. Если рассматривать весь модельный ряд смартфонов (а не только выпущенных после выхода Android 9 Pie), то обновления занимают ещё больше времени. При этом только три бренда смартфонов — Nokia, Lenovo и Xiaomi — имеют половину своих моделей, работающих под управлением последней версии Android через год после её выпуска.

Что еще хуже, как отмечает Counterpoint, пользователи все реже обновляют свои смартфоны, и не меняют их каждый год, как того хотелось бы производителям. По мере того как эта тенденция будет продолжаться, отсутствие обновлений будет означать, что все больше людей будут использовать устаревшие версии Android. Это приводит к тому, что они не пользуются самыми новыми функциями, также им недоступны последние обновления для системы безопасности. Кроме того, это также усложнять жизнь разработчикам, которым приходится при создании приложений поддерживать большее количество операционных систем.

Источник: The Verge