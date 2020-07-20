Исследование nPerf за первую половину 2020 года: Лучший мобильный интернет в Украине у Vodafone, на втором месте Киевстар, на третьем — lifecell

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Свежее исследование французской компании nPerf за первое полугодие 2020 года определило, что лидером по скорости мобильного интернета в Украине стала компания Vodafone Украина. Исследование основано на данных с пользовательских устройств при замерах скорости в приложении nPerf. Оценка включает результаты тестов скорости загрузки и выгрузки, задержки, веб-серфинга и просмотров потокового видео.

По данным исследования, в течение первых шести месяцев 2020 года пользователи nPerf провели 37 779 тестов с помощью мобильного приложения nPerf (iOS, Android). Тестирование проводилось в сетях 2G/3G/4G. В результате Vodafone показал самую высокую скорость среди мобильных сетей в Украине. Средняя скорость загрузки – 19 Мбит/с, скорость выгрузки – около 9 Мбит/с, задержка – менее 50 мс. Vodafone также продемонстрировал лучшие результаты просмотра веб-страниц.

В компании Vodafone Украина отметили, что таких результатов удалось добиться за счет модернизации сетей, которую оператор активно проводит для наращивания емкости сети 4G в ряде областей Украины (она охватила более 10 тысяч секторов базовых станций на 4 тысячах площадок.). Так, в столице Vodafone успешно провел тестирование и запустил на сети 4G оборудование новой линейки AirScale – оборудование следующего поколения от Nokia, готовое к работе с 5G. При этом удалось достичь рекордной скорости передачи данных – 525 МБит/сек.

Детальнее ознакомиться с результатами исследования можно по ссылке.

Источник: nPerf