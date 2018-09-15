Исследователи создали крохотного робота DelFly, способного летать подобно насекомым

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Делфтский технический университет в Нидерландах развивает исследовательский проект по созданию летающих роботов. Последняя версия робота DelFly, получившая название Nimble («проворный» в переводе с английского), представляет собой систему с четырьмя крыльями, которая способна летать так же проворно, как и настоящие насекомые.

При помощи четырёх крыльев робот способен контролировать полёт в трёх осях. Изменяя способ работы крыльев, робот может менять направление движения. Во многом это напоминает полёт живых насекомых. На текущий момент робот DelFly летать от одного заряда батареи немногим более 5 минут и преодолевать при этом расстояние около 1 км.

Разработчики считают, наработки, полученные в рамках данного проекта, могут использоваться в широком перечне задач в условиях реального мира. Но пока примерные сферы применения разрабатываемых технологий не называются. Пока что существует чисто научное применение DelFly, которое включает изучение и воспроизведение динамики полёта и маневрирования насекомых, например, когда плодовые мухи уклоняются от хищников и людей.

Источник: The Verge