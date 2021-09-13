IT-фахівці та продавці сплачують половину всіх податків ФОП в Україні





Сервіс OpenDataBot повідомив, що за минулий рік українські ФОП заплатили 52 млрд грн податків, з них 37 млрд — платники єдиного податку. Найбільшу кількість грошей принесли підприємці, що займаються торгівлею, інформаційною діяльністю (в цю ж групу входять і програмісти), а також професійною, науковою та технічною діяльністю.

Третину з усіх податків сплатили фопи, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею — 11,6 млрд гривень податків. Проте кількість цих фоп найбільша: зараз в Україні 825 102 фопів, що займаються торгівлею. Тож в середньому кожен фоп, що займається торгівлею, сплатив 14 тисяч гривень на рік.

На другому місці — фопи зі сфери інформації та телекомунікацій. Вони поповнили держбюджет на 7,8 млрд грн, це 21% від загальної кількості. В перерахунку на одного підприємця — 28,3 тисяч гривень податків на рік. До цього виду діяльності належать IT-спеціалісти, видавці, творці кіно та телевізійних програм, радіо- та телеведучі. Натомість якщо подивитися, скільки приніс кожен конкретний фоп, то топ-найприбутковіших фопів зміниться. До нього увійдуть фопи, що постачають електроенергію, пару та газ, будівельники та фермери.

Найбільше податків на одного фопа сплачували підприємці, які займаються постачанням електроенергії, пару та газу. Кожен з них сплатив понад 46,7 тисяч гривень на рік. В Україні фопів з таким видом діяльності зараз 211, а загальна сума податку за 2020 рік — 9,8 млн гривень.

На другому за прибутковістю місці — підприємці, які займаються будівництвом. Середня сума податку від одного такого фопу — 42 тисячі грн. Усього фопів, які займаються будівництвом 30 880. Загальна сума податку — 1,3 млрд гривень. І треті за середньою сумою сплаченого податку за фоп — фермери — підприємці, що займаються сільським господарством. 29,9 тисяч фопів сплачували в середньому по 37,6 тисяч грн податку. Загальна сума склала 1,1 млрд грн.

У порівнянні з минулим роком кількість ФОПів суттєво не змінилась — станом на грудень 2020 року активних ФОПів нараховувалося 1 911 921, зараз їх зареєстровано 1 967 959.

Джерело: OpenDataBot