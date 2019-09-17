Ив Мэтр — новый генеральный директор HTC





HTC сегодня несколько неожиданно сообщила о крупном кадровом изменении в руководстве компании — назначении новым генеральным директором Ива Мэтра, ранее занимавшего должность исполнительного вице-президента по потребительскому оборудованию телекоммуникационного гиганта Orange. Ив Мэтр приступает к исполнению новых обязанностей немедленно. Он сменил на посту CEO председательницу совета директоров Шер Вонг, которая после ухода Питера Чоу в 2015 году взяла управление компанией полностью на себя. Шер Вонг никуда не уходит, она останется председательницей совета директоров.

В соответствующем пресс-релизе говорится, что под управлением нового CEO компания продолжит придерживаться ранее выбранного курса развития, фокусируясь на приоритетных направлениях, таких как VR и XR (расширенная реальность), 5G и ИИ. Комментария свое назначение, новоиспеченній глава HTC заявил, что компания «намерена немедленно продолжить переход от создания лучшего в мире потребительского оборудования к созданию оборудования и комплексных услуг на их базе, что упростит управление и развертывание этих самых услуг».

Это, вероятно, означает, что HTC продолжит развивать ориентированные в первую очередь на бизнес сервисы на базе гарнитуры Vive VR, подобно тому, как это делает Microsoft со своей гарнитурой дополненной реальности Hololens. Недавно HTC объявила о заключении соглашения с Synnex, «чтобы предоставить продавцам, обслуживающим корпоративный сегмент, решения HTC Vive, предназначенные для разных сфер, включая архитектуру, строительство и инжиниринг, промышленный дизайн, здравоохранение и медицину, а также образование», говорится в последнем финансовом отчете компании. Также недавно компания выпустила умный концентратор 5G Hub, разработанный совместно с мобильным оператором Sprint.

Несмотря на то, что последнее время бизнес HTC демонстрирует явные признаки выздоровления, говорить о преодолении кризиса и стабилизации пока слишком рано, поскольку финансовое положение компании до сих пор довольно-таки шаткое. Как уже сообщалось в утренней новостной ленте, HTC полна решительности отвоевать утраченные позиции на рынке смартфонов. Но в 2018 году годовая выручка HTC впервые за десять с лишним лет упала ниже $1 млрд, а большую часть активов и интеллектуальной собственности, связанных с выпуском смартфонов, компания в прошлом году продала Google. Так что если ничего не выйдет, то Ив Мэтр может войти в историю как последний генеральный директор HTC.

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