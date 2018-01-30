Google завершила сделку по приобретению части сотрудников HTC, более 2000 высококвалифицированных специалистов присоединились к поисковому гиганту

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Сделка по приобретению компанией Google сотрудников и лицензии на интеллектуальную собственность HTC стала одной из самых значимых в прошлом году. О ее заключении было объявлено 21 сентября, а сейчас Google в лице старшего вице-президента Рика Остерлоха, заведующего аппаратным бизнесом компании, объявила о том, что сделка официально закрыта.

В официальном заявлении по случаю закрытия сделки в HTC Рик Остерлох поприветствовал «невероятно талантливую команду специалистов [HTC], которая поможет [Google] сделать будущие продукты еще лучше и интереснее».

В результате сделки на работу в Google перешло более 2000 высококвалифицированных специалистов HTC. При этом все они останутся на Тайване. Рик Остерлох уточнил, что Тайбэй теперь является крупнейшим инженерным центром Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ссылаясь на осведомленного информатора, источник отмечает, что никакого влияния на договоренности с контрактными производителями и направление виртуальной реальности HTC сделка не окажет. При этом значительная часть R&D-команды разработчиков смартфонов HTC присоединится к Google.

Как мы уже отмечали ранее, эта сделка предоставляет Google больше возможностей и контроля для дальнейшего развития собственной линейки смартфонов Pixel. Продажи Google Pixel по-прежнему невелики, особенно если сравнивать с лидерами всего рынка и премиального сегмента в частности – Apple и Samsung. Однако в прошлом году Остерлох говорил, что смартфоны Google Pixel в конечном итоге перестанут быть нишевым продуктом и уже через пять лет начнут продаваться вагонами гораздо большими объемами. Похоже, сделка с HTC в числе остального должна помочь Google в достижении этой цели.

Остается напомнить, что за кадры и интеллектуальную собственность Google заплатила HTC $1,1 млрд.

Источник: Google