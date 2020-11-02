Изображение: статус готовности различных прототипов корабля Starship и первого прототипа ракеты Super Heavy

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Изображение, которое наглядно иллюстрирует текущий статус готовности различных прототипов корабля Starship и прототипа ракеты Super Heavy, опубликовал пользовать Twitter под ником Brendan.

Все основные работы по амбициозному проекту создания Super Heavy и Starship (перспективные сверхтяжелая ракета и корабль следующего поколения, разрабатываемые для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon) SpaceX ведет на территории космодрома в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса.

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 01/11 pic.twitter.com/ymrjUyembc — Brendan (@brendan2908) October 31, 2020

Сборка прототипа Starship SN8 (восьмой серийный испытательный аппарат), оснащенного тремя метан- кислородными двигателями Raptor (SN30, 32 и 39), предназначенного для первого суборбитального запуска, была завершена в конце сентября. 9 октября он прошел криогенные испытания под давлением, а 20 октября он прошел первые стендовые огневые испытания.

Прототип Starship SN8 полностью готов (фото выше) — не так давно команда установила головной обтекатель и воздушные рули, и прямо сейчас она готовится ко вторым огневым испытаниям — их планируют провести в промежутке с 17:00 2 ноября по 7:00 утра 3 ноября (время указано по Киеву). Это последние испытания перед первыми полноценными летными испытаниями с запуском на 18 км.

Very close to actual expected flight! https://t.co/ruEdIPhTil — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2020

Суборбитальный полет станет апофеозом программы испытаний Starship SN8 — прототип корабля поднимется на высоту 18 километров (половина дистанции до верхней границы атмосферы) и приземлится обратно на космодром.