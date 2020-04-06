Изображения следующих TWS-наушников Samsung Galaxy Buds (Beans) демонстрируют весьма необычный дизайн





Самые новые полностью беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ по дизайну, как известно, практически не отличаются от моделей Galaxy Buds 2019 года и IconX 2018 года. Но вот следующие Galaxy Buds должны выглядеть принципиально по-другому. По крайней мере, если судить по рендерам, созданным на основании утекших в сеть рабочих чертежей. Источником выступает известный информатор и редактор сайта WinFuture Роланд Квандт, так что этим картинкам вполне можно доверять.

Как видим, если до момента утверждения финального дизайна ничего не поменяется, следующие Galaxy Buds 2 (или как бы они не назывались) получатся весьма необычными. Устройство носит кодовое название Beans (бобы). Только взгляните на эти рендеры и вы сразу поймете, что лучшей ассоциации и не придумать.

В отличие от нынешней и предыдущей TWS-моделей, эти внутриканальными не являются. Они выделяются вытянутый корпусом, который по своей форме напоминает оболочку арахиса. По предварительным данным, длина одного наушника составляет 28 мм. То есть, они будут достаточно компактными. Спроектированы наушники таким образом, чтобы комфортно разместиться в ушной раковине. Насколько подобный дизайн окажется удачным с точки зрения удобства посадки и ношения, пока остается только гадать. Здесь можно вспомнить разве что про Microsoft Surface Earbuds, которые также выделяются весьма необычной формой. К слову, Surface Earbuds до сих пор не поступили в продажу.

По предварительным данным, следующие Galaxy Buds будут оснащаться двумя излучателями: один будет отвечать за высокие и средние частоты, а второй — за низкие. Также на корпусе можно разглядеть отверстие, которое, предположительно, является фазоинвертором. Можно смело предположить наличие массива из трех микрофонов, как у нынешних Galaxy Buds+.

Увы, данных о емкости встроенного аккумулятора и автономности Samsung Galaxy Buds (Beans) пока нет.

Samsung может представить эти наушники вместе с новыми флагманскими смартфонами Galaxy Note20 позже в этом году. Обычно новое поколение Galaxy Note выходит в августе, но в этом году из-за коронавируса обновление вполне может задержаться.

Источник: Winfuture