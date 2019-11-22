Microsoft отложила выпуск наушников Surface Earbuds до весны 2020 года

Согласно новым планам компании, Surface Earbuds появятся в продаже по всему миру весной 2020 года. Причины отсрочки не раскрываются, указывается лишь, что она обусловлена стремлением Microsoft удостовериться в максимальном качестве наушников. Об изменениях в дизайне решения или в ценообразовании не сообщается, так что, вероятнее всего, на них перенос даты выхода не отразится.