Microsoft отложила выпуск наушников Surface Earbuds до весны 2020 года
Microsoft отложила выпуск беспроводных наушников Surface Earbuds. Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор по продуктам Microsoft Панос Панай.
Согласно новым планам компании, Surface Earbuds появятся в продаже по всему миру весной 2020 года. Причины отсрочки не раскрываются, указывается лишь, что она обусловлена стремлением Microsoft удостовериться в максимальном качестве наушников. Об изменениях в дизайне решения или в ценообразовании не сообщается, так что, вероятнее всего, на них перенос даты выхода не отразится.
«Производство продуктов подразумевает неустанное стремление к безупречности, и иногда [на ее достижение] требуется больше времени, чем планировалось изначально», — пишет Панай.
Product-making is about the relentless pursuit to get all the details right, which takes time…sometimes more than we planned on. To ensure we deliver the best possible experience for you, our fans & customers, Surface Earbuds will now launch worldwide in Spring 2020 #Surface
— Panos Panay (@panos_panay) November 21, 2019
Напомним, Microsoft представила Surface Earbuds в октябре 2019 года. Тогда в компании говорили, что наушники поступят в продажу в 2019 году.
Источник: VC