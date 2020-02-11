Samsung анонсировала беспроводные наушники Galaxy Buds Plus с двумя динамиками, тремя микрофонами и увеличенной автономностью

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Вместе с новыми смартфонами Galaxy S20 и Galaxy Z Flip компания Samsung также анонсировала и беспроводные наушники Galaxy Buds Plus. Дизайн новинки не претерпел кардинальных изменений по сравнению с устройством предыдущего поколения, однако новая модель может похвастаться рядом улучшений.

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Plus получили по два динамика (для нихких и высоких частот), что должно улучшить качество передачи звука. Вместе с тем, в каждом наушнике теперь используется по три микрофона, это призвано повысить качество захвата голоса во время телефонных разговоров. Однако в новинке не реализована функция активного шумоподавления. Зато есть функция быстрого запуска Spotify на смартфоне без извлечения смартфона. Для этого нужно зажать и удерживать левый наушник.

Ещё одним существенным улучшением стала увеличенная автономность. Беспроводные наушники второго поколения могут работать без подзарядки до 11 часов в режиме прослушивания музыки. Зарядный чехол позволяет увеличить автономность до 22 часов. Благодаря поддержке быстрой зарядки всего за 3 минуты наушники можно зарядить для целого часа прослушивания музыки.

Беспроводные наушники Galaxy Buds Plus поступят в продажу с 14 февраля по цене $149. Потребителям будут доступны белый, чёрный и голубой варианты цветового исполнения корпуса.

Источник: The Verge