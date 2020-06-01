Кабмин хочет создать онлайн-платформу для продажи продукции малых и средних фермеров

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Кабинет министров Украины планирует создать специальную онлайн-платформу для реализации продукции малых и средних фермеров. Её создание запланировано в рамках Украинского фонда стартапов. Такая инициатива зафиксирована в программе правительства по восстановлению экономики.

Отмечается, что стимулирование дистанционного сбыта агропродукции через онлайн-платформу является наивысшим приоритетом правительства среди всех инициатив, направленных на поддержку агропромышленного сектора экономики. Создание такой платформы запланировано на четвёртый квартал 2020 года. Пока что правительство не спешит делиться подробностями работы и функциями указанной онлайн-платформы для фермеров.

В то же время силами Министерства экономики и Министерства цифровой трансформации предусмотрено выделение грантов для налаживания онлайн-продаж и диджитализации процессов в агросекторе.

Источник: Экономическая правда