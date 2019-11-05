Кабмин хочет задействовать онлайн-инструменты при проведении переписи населения

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Правительство ищет возможность провести запланированную на 2020 год перепись населения с использованием онлайн-инструментов. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Мы посмотрели на различную практику в мире, как делается перепись. И сейчас ищем возможность сделать перепись максимально с учётом онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе», — отметил Алексей Гончарук.

Отметим, что в проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено выделение 3,43 млрд грн на на перепись населения Украины. При этом около 1,32 млрд грн пойдёт на оплату труда переписчиков.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство попытается провести частичную перепись населения до конца 2019 года. Пробную перепись населения в 2019 году планируется провести в двух районах Киева.

Источник: hromadske