Кабмин одобрил строительство скоростной железнодорожной линии Киев – аэропорт “Борисполь”. Линию стоимостью 800 млн грн построят до конца 2018 года, путь займет 35 минут, стоимость билета – 80-120 грн

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Кабинет Министров Украины поддержал разработанный ОАО «Укрзалізниця» проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения с крупнейшим аэропортом страны – международным аэропортом «Борисполь». Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам специального совещания.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от ЖД-вокзала «Киев-Пассажирский» через станцию ​​«Выдубичи» до терминала D аэропорта «Борисполь». Ориентировочное время в пути – 35 минут, стоимость билета – 80-120 грн.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии – 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места. Все поезда в течение 6 месяцев будут подготовлены к эксплуатации. Они смогут перевозить не менее 2,67 млн пассажиров в год.

По расчетам «Укрзалізниці», общий объем инвестиций в проект составит 600-800 млн грн. В долларовом эквиваленте это более чем в 10 раз дешевле печально известного проекта «Воздушный экспресс», который изначально рассматривался в 2012-2013 годах.

Глава Правительства подчеркнул, что статистика подтверждает рост спроса на услуги воздушного транспорта – годовой пассажиропоток аэропорта «Борисполь» составляет 7-8 млн пассажиров. Но сегодня пассажиры не имеют удобного способа добраться до аэропорта из столицы или из Киева в аэропорт. Именно поэтому техническое решение этой проблемы уже наработано и должно быть реализовано уже к концу 2018 года.

“Мы говорили, что нужно проработать нормальный проект, чтобы обеспечить сообщение с аэропортом Борисполь. Сейчас есть реальное техническое решение и мы приступаем к его реализации. Все процедурные моменты надо решить до 1 июня и до конца года надо, чтобы пассажиры могли бы пользоваться железнодорожным транспортом для поездки в Борисполь” – отметил Владимир Гройсман.

Глава правительства поручил вести координацию всех проектных действий Вице-премьер-министру Украины Владимиру Кистиону.

Напомним, что в прошлом году Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предлагал построить линию легкого метро от станции метро “Бориспольская” до города Борисполь с отдельной веткой до аэропорта.

Источник: КабМин Украины