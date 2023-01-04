Кабмин обновил ведение военного учета в Украине — обмен данными с военкоматами будет осуществляться через сайт «Дія»

В конце 2022 года Кабинет министров Украины принял Постановление №1487, которым утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Документ был опубликован 3 января 2023 года.

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Постановление №1487 предусматривает более жесткий контроль за взятием на учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также цифровизацию некоторых процессов. Так, военнообязанные смогут передавать данные о себе в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ранее известные как военкоматы) через Портал «Дія», в частности, во время смены места жительства.

Постановление КМУ №1487 регламентирует, что на военный учет должны становиться призывники с 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет. Также на военный учет должны становиться женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность. Для всех остальных женщин предусмотрена возможность встать на военный учет по собственному желанию. Вместе с тем женщины-медики и фармацевты, которые до сих пор не были на военном учете, могут устраиваться на работу без обязательного взятия на военный учет до 2026 года.

Военнообязанные могут приниматься на работу или обучение только при наличии подтверждения, что они состоят на военном учете. А все центры занятости будут предоставлять информацию о безработных военнообязанных.

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Военный учет находящихся за рубежом украинцев отныне будут вести дипломатические ведомства. Кроме того, они должны «способствовать возвращению» военнообязанных в Украину во время мобилизации. Если украинец находится за границей до 3 месяцев, на военный учет там можно не становиться.

В соответствии с Постановлением КМУ №1487, военный учет приобретет различные виды:

персонально-качественный (будут вести центры комплектования),

персонально-первичный (будут вести органы местной власти),

персональный (будут вести предприятия, учреждения, государственные органы, учебные заведения, где работает или учится военнообязанный).

Кроме того, военный учет отныне делится на общий и специальный. Общий учет касается лиц, не имеющих брони, а специальный — лиц, имеющих ее.