Кабмин внес в Раду законопроекты о мобилизации и военных нарушениях — изменение призывного возраста, электронные повестки и усиленные штрафы

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроекты №10378 и №10379, предусматривающие внесение изменений в законы о мобилизации, военном учете и службе, а также усиление ответственности за военные нарушения.
Изменение призывного возраста и Единый реестр должников
Кабмин предложил изменить призывной возраст с 27 до 25 лет.
Военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников.
Электронные повестки
Согласно тексту законопроекта, повестки предлагают отправлять через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту.
Также повестку могут вручить гражданину лично:
- Представителями ТЦК — в помещении ТЦК;
- Полицией или представителями ТЦК — по месту жительства/пребывания, а также в общественных местах;
- Работодателем, полицией или представителями ТЦК — по месту работы.
Для тех, кто вовремя не прибыл в территориальные центры комплектования, будут применяться временные меры, а именно:
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- Запрет выезда за границу;
- Запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
- Ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;
- Ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;
- Отказы в заключении кредитного договора, договора ссуды;
- Приостановка получения льгот и услуг от государства.
Все ограничения будут отменены уже по сообщению руководителей ТЦК об исключении человека из Единого реестра должников.
В то же время предусмотрены причины неявки в ТЦК в указанный срок (подтвержденные документами), отменяющие применение ограничений:
- Препятствие стихийного характера;
- Болезнь или другие обстоятельства, помешавшие приходу в военкомат;
- Смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга).
Во время мобилизации украинцы в возрасте 18-60 лет, состоящие на военном учете или снятые с него, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя военкомата или полиции.
Базовое военное обучение и базовая военная служба
Срочную службу, как вид военной службы, вообще предлагают исключить (всех срочников в это время увольняют в запас). Правительство предлагает ввести для украинцев базовую военную подготовку — продолжительностью до 3 месяцев для граждан в возрасте 18-25 лет; а также базовую военную службу — по желанию для граждан в возрасте 18-25 лет из тех, кто не прошел базовую общевоенную подготовку.
Ротации
Не позднее чем через 6 месяцев службы (непрерывной) военные подлежат замене для отдыха и восстановления боеспособности (не менее чем на 2 месяца). По собственному желанию военнослужащие могут быть перемещены в боевые подразделения частей на равнозначные или высшие должности.
Отпуск для освобожденных из плена
Военные, освобожденные из плена, имеют право отдохнуть и восстановиться — для этого предоставят дополнительный отпуск до 90 дней с сохранением выплат.
Рекрутинг
Документ, предложенный Кабмином, также предусматривает введение нового военного звания (рекрут) и привлечения к рекрутингу специализированных центров рекрутинга, центров занятости, а также центров предоставления административных услуг.
Увеличение штрафов
В тексте законопроекта 10379 тем временем говорится, что за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации, предусмотрены усиленные штрафы:
- За нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета — штраф от 8500 до 17 000 грн;
- За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации — штраф от 25 500 до 34 000 грн для граждан и от 34 000 до 85 000 грн для должностных лиц;
- За нарушение этого же законодательства в особый период штраф составит от 34 000 до 51 000 грн для граждан и от 153 000 до 204 000 грн для должностных лиц.
Также Кабмин предлагает добавить дополнение к статье 336 Уголовного кодекса Украины об уклонении от призыва во время мобилизации и отказа от прохождения медицинского осмотра.
Предусмотрено задержание сроком до трех часов (для составления протокола) и сроком до трех суток (для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения) — людей, в особый период нарушивших законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила военного учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию,
Протокол не будут составлять в случае совершения в особый период административных правонарушений ТЦК, если гражданин не появляется без уважительных причин или уведомления причин неприбытия на вызов военкомата. Отмечается, что человеку до этого должны «надлежащим образом» сообщить о дате, времени и месте вызова, а военкоматы, со своей стороны, должны предоставить информацию, подтверждающую, что гражданин получил такой вызов.
Оба законопроекта еще должны рассмотреть в парламенте, а некоторые пункты могут быть изменены.