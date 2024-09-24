Кабмин выделил 72 млн грн на автоматическую печать 900 тыс. повесток до конца 2024 года

На прошлой неделе стало известно, что Министерство обороны запустило проект автоматического создания и вручения повесток военнообязанным.

Напомним, такие повестки создаются в электронном виде, подписываются электронными подписями соответствующими должностными лицами и автоматически направляются на серверы «Укрпочты». Уже потом почтовый оператор занимается доставкой повесток по домашним адресам военнообязанных рекомендованными почтовыми отправлениями. На прошлой неделе состоялся первый централизованный обмен повестками в электронном виде, и разослали первую тысячу тестовых повесток. Тогда генеральный директор «Укрпочты» пообещал: «Дальше будет».

Теперь стало известно, насколько большим будет это «дальше». Как свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении журналистов ресурса «Украинская правда», Кабинет министров Украины выделил почти 72 млн грн на централизованную печать и рассылку 900 тыс. повесток до конца 2024 года.

«3 целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении».

Соответствующее решение принято на заседании 24 сентября.

Пояснительная записка Министерства экономики содержит некоторые дополнительные детали. Так, в этом году ежемесячно планируется печатать по 300 тыс. повесток. Средства на финансирование проекта автоматических повесток поручено выделить из резервного фонда государственного бюджета.

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Источник: Украинская правда