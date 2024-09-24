Новости Софт 24.09.2024 в 14:00 comment views icon

Кабмин выделил 72 млн грн на автоматическую печать 900 тыс. повесток до конца 2024 года

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Кабмин выделил 72 млн грн на автоматическую печать 900 тыс. повесток до конца 2024 года

На прошлой неделе стало известно, что Министерство обороны запустило проект автоматического создания и вручения повесток военнообязанным.

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Напомним, такие повестки создаются в электронном виде, подписываются электронными подписями соответствующими должностными лицами и автоматически направляются на серверы «Укрпочты». Уже потом почтовый оператор занимается доставкой повесток по домашним адресам военнообязанных рекомендованными почтовыми отправлениями. На прошлой неделе состоялся первый централизованный обмен повестками в электронном виде, и разослали первую тысячу тестовых повесток. Тогда генеральный директор «Укрпочты» пообещал: «Дальше будет».

Теперь стало известно, насколько большим будет это «дальше». Как свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении журналистов ресурса «Украинская правда», Кабинет министров Украины выделил почти 72 млн грн на централизованную печать и рассылку 900 тыс. повесток до конца 2024 года.

«3 целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении».

Соответствующее решение принято на заседании 24 сентября.

Кабмін виділив 72 млн грн на автоматичний друк 900 тис. повісток до кінця 2024 року

Пояснительная записка Министерства экономики содержит некоторые дополнительные детали. Так, в этом году ежемесячно планируется печатать по 300 тыс. повесток. Средства на финансирование проекта автоматических повесток поручено выделить из резервного фонда государственного бюджета.

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Источник: Украинская правда

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