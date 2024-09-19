Повестки без участия ТЦК: «Укрпочта» получила 6 тыс. автоматически созданных повесток

На днях сообщалось о планах Минобороны автоматизировать создание и вручение повесток военнообязанным. Теперь стало известно, что этот механизм уже действует. Повестки создаются в реестре «Оберіг», подписываются цифровой подписью уполномоченного лица и отправляются на централизованную печать

Так, 17 сентября уже состоялся первый централизованный обмен повестками в электронном виде. Повестки из всех ТЦК, подписанные электронными подписями их начальников, автоматически поступили на серверы «Укрпочты». Отмечается, что на кого именно формировать повестки выбирали не в местных ТЦК.

В общем «Укрпочта» получила около 6 тыс. повесток на вызов военнообязанных в ТЦК. Они уже распечатаны и направляются по домашним адресам военнообязанных рекомендованными почтовыми отправлениями.

На визит в ТЦК после получения повестки предоставляется 14 дней. Однако стоит отметить, что в некоторых случаях повестка будет считаться «полученной» даже если адресат не получил ее физически или отсутствовал.

Напомним, что в соответствии с действующим ныне законодательством повестка считается врученной в случае:

получение почтового отправления лицом;

отказа получить почтовое отправление;

отсутствия лица по адресу места жительства, сообщенному этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

отсутствия лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

Если военнообязанное лицо не явится по повестке, за такое нарушение предусмотрена административная ответственность. При этом нарушителей в ТЦК принудительно будет доставлять полиция на основании обращений соответствующих ТЦК, в порядке, определенном статьями 259, 261 и 262 КУоАП.

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В случае невозможности доставить нарушителей в ТЦК, их через суд будут лишать права управления транспортными средствами до выполнения или отзыва требований ТЦК.

Ранее сообщалось, что военнообязанные смогут проверить достоверность автоматической повестки через приложение «Резерв+». С помощью сканера QR «можно будет проверить действительно ли начальник ТЦК подписал эту повестку, законна ли она».

Источник: ukrmilitary

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