Новости Софт 26.03.2024 в 18:21 comment views icon

Кабинет пациента, бракосочетание онлайн и услуги для ветеранов: Федоров рассказал об ожидаемых услугах в приложении «Дія»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона рассказал о новых услугах, которые появятся в приложении «Дія» уже в ближайшее время. По его словам, пользователям стоит ожидать появления медицинских услуг, включая кабинет пациента.

«В ближайшее время мы запустим кабинет пациента и медицинские push-уведомления в «Дії». Это важно с точки зрения сохранности персональных данных в медицинской системе», — заявил Михаил Федоров.

Также планируется запустить услуги для ветеранов, хотя чиновник не рассказал, о каких именно услугах идет речь.

«Услуги для ветеранов — мы над этим активно работаем… и «Дія.Підпис» для юридических лиц. Это все, что мы в ближайшее время запустим», — заявил глава Минцифры.

Кроме того, сейчас продолжаются подготовительные работы для запуска услуги бракосочетания онлайн.

«Это такие первые важные нотариальные действия, которые будут происходить благодаря «Дії», — сказал он, добавив, что также в планах другие нотариальные услуги.

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И в который раз Федоров упомянул о возможности растаможки авто в приложении «Дія». Речь об этой услуге идет уже несколько лет, но народные избранники все еще не приняли необходимый для ее запуска закон.

«Мы ждем только голосования в парламенте, это важный антикоррупционный законопроект», — отметил Федоров.

Он также отметил, что через «Дію» скоро можно будет восстановить утраченные документы.

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Источник: forbes

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