Новости Технологии 14.07.2025 comment views icon

Как превратить Nintendo Switch Lite в консоль для большого экрана: энтузиасты добавили OLED-дисплей и HDMI-выход

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Как превратить Nintendo Switch Lite в консоль для большого экрана: энтузиасты добавили OLED-дисплей и HDMI-выход

Nintendo Switch Lite — это компактная, удобная игровая консоль. Но ей не хватает одной важной функции — возможности подключения к телевизору или монитору через HDMI. Для многих игроков это была одна из главных причин выбрать не Lite-версию. Но энтузиасты из Retro Remake решили эту проблему своими силами и создали мод, который добавляет Lite-модели почти все, чего не хватает для полноценного домашнего гейминга.

Мод SUPER5 OLED Touch HDMI добавляет к Switch Lite лучший OLED-дисплей (яркость 600 нит, контрастность 600000:1), стеклянную сенсорную панель и выход HDMI . Это позволяет запускать любимые игры — например, Mario Kart — на большом экране в разрешении до 1080p. Это в то время, как оригинальное устройство ограничено 5,5-дюймовым LCD дисплеем. И все это без пайки: установка модуля требует только подключения шлейфов. Это позволяет вдохнуть новую жизнь в портативную консоль Nintendo, выпущенную еще в 2019 году.

Это уже не первая модификация от Retro Remake. Предыдущая версия — SUPER5 OLED Touch — имела новый экран, но не поддерживала HDMI. Добавить вывод видео оказалось сложным вызовом. Сооснователь Retro Remake Таки Удон рассказал, что проект потребовал 18 месяцев исследований и разработки, нескольких неудачных попыток и более $200 тыс. затрат.

«Я не могу описать, насколько душераздирающе было пройти через столько неудачных ревизий», — написал Таки Удон на X. «После третьей неудачи я надеялся, что каждая следующая версия будет успешной, но этого не произошло».

Сейчас мод SUPER5 OLED Touch HDMI еще находится в этапе тестирования. Последние публикации утверждают, что модификация воспроизводит Mario Kart на большем дисплее. Цена комплектов обновления HDMI от Retro Remake начинается от 90 долларов, но сейчас на сайте они значатся как распроданные. В электронном письме клиентам, которые сделали предварительный заказ, компания говорит, что не уверена, когда она отправит эти комплекты.

Учитывая, что Nintendo Switch 2 вышла лишь около месяца назад, пока не стоит ожидать появления преемника Switch Lite. Поэтому многим новый мод SUPER5 OLED Touch HDMI может пригодиться.

Источник: engadget, retroremake

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