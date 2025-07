Как превратить Nintendo Switch Lite в консоль для большого экрана: энтузиасты добавили OLED-дисплей и HDMI-выход

Nintendo Switch Lite — это компактная, удобная игровая консоль. Но ей не хватает одной важной функции — возможности подключения к телевизору или монитору через HDMI. Для многих игроков это была одна из главных причин выбрать не Lite-версию. Но энтузиасты из Retro Remake решили эту проблему своими силами и создали мод, который добавляет Lite-модели почти все, чего не хватает для полноценного домашнего гейминга.

Мод SUPER5 OLED Touch HDMI добавляет к Switch Lite лучший OLED-дисплей (яркость 600 нит, контрастность 600000:1), стеклянную сенсорную панель и выход HDMI . Это позволяет запускать любимые игры — например, Mario Kart — на большом экране в разрешении до 1080p. Это в то время, как оригинальное устройство ограничено 5,5-дюймовым LCD дисплеем. И все это без пайки: установка модуля требует только подключения шлейфов. Это позволяет вдохнуть новую жизнь в портативную консоль Nintendo, выпущенную еще в 2019 году.

Это уже не первая модификация от Retro Remake. Предыдущая версия — SUPER5 OLED Touch — имела новый экран, но не поддерживала HDMI. Добавить вывод видео оказалось сложным вызовом. Сооснователь Retro Remake Таки Удон рассказал, что проект потребовал 18 месяцев исследований и разработки, нескольких неудачных попыток и более $200 тыс. затрат.

I can't describe how soul-crushing it was to go through so many failed revisions. After the 3rd failure, I was hopeful every subsequent version would be successful, but they weren't. And when you do fail, you are looking at a minimum of 2 weeks to try again.

— Taki Udon (@TakiUdon_) July 8, 2025