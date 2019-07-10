Анонсирована Nintendo Switch Lite — новая компактная консоль с несъемными джойстиками, отсутствием подключения к ТВ и стартом продаж в сентябре по цене $199

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Как и ожидалось, японская компания Nintendo представила более компактную и дешевую версию своей игровой консоли. Новинка получила название Nintendo Switch Lite, цельный корпус без съемных джойстиков Joy-Con и ценник в $199 (на $100 дешевле, чем старший собрат).

Консоль Nintendo Switch Lite предназначена исключительно для мобильного гейминга, поэтому разработчики лишили ее возможности подключения к ТВ. Соответственно, ее не стали снабжать съемными джойстиками, ведь теперь новинку не нужно вставлять в док-станцию. Цельная конструкция проще, дешевле и прочнее, вдобавок новинка значительно легче, что наверняка оценят любители длительных игровых сессий.

Схема управления слегка изменилась (слева добавили крестовину вместо отдельных кнопок), но в целом это тот же знакомый любителям Switch набор. Разницу почувствуют самые хардкорные игроки, котрые использовали дополнительные возможности Joy-Con, вроде IR Motion Camera и HD Rumble. Соответственно, в магазине контента будут показывать предупреждение, если пользователь захочет купить игру, которая несовместима с Nintendo Switch Lite.

Сенсорный экран у новинки стал немного меньше (5,5 дюйма вместо 6,2 дюймов), но разрешение осталось тем же (1280×720 точек). Разработчики отметили, что время автономной работы было немного улучшено, но не указали на сколько конкретно. Этого удалось добиться благодаря более экономичному чипсету и отсутствию необходимости подзаряжать отдельные батареи в съемных джойстиках. А вот производительность осталась прежней, так что новая версия без проблем «потянет» все игры платформы. Остались на месте и Wi-Fi, Bluetooth, NFC и акселерометр/гироскоп.

Консоль Nintendo Switch Lite будет предлагаться в сером, желтом и бирюзовом цвете оформления, также будет доступна специальная светлосерая версия Pokemon Sword and Shield edition. Она совместима с аксессуарами старшего собрата, включая контроллеры Joy-Con, Switch Pro и Poke Ball Plus.

Новая консоль Nintendo Switch Lite поступит в продажу 20 сентября 2019 года по цене $199,99, Pokemon-версия выйдет 8 ноября по той же цене.

P.S. Разработчики даже составили инфографику, в которой подробно разбирают различия между Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite:

Источник: The Verge, Nintendo