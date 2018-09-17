Калифорния намерена запустить собственный климатический спутник

Нынешняя администрация Белого дома не особо жалует климатически исследования. И это вызывает обеспокоенность у представителей власти штата Калифорния. Они опасаются, что из-за давления со стороны президента США Дональда Трампа NASA может отказаться от обслуживания климатических зондов. Но решение такой проблемы всё же имеется.

Во время проведения Global Climate Action Summit губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил, что его штат может запустить собственный спутник для наблюдения за загрязнениями окружающей среды и изменением климата. Штат уже сотрудничает с Planet Labs в работе над этим проектом и будет полагаться на помощь Калифорнийского совета по воздушным ресурсам.

Пока нет сведений о том, сколько может стоить такой спутник и когда его планируется ввести в эксплуатацию. Хотя это важные вопросы. Ведь нельзя исключать, что к моменту готовности спутника в Белом доме могут произойти изменения, и потребность в спутнике отпадёт. Кроме того, если проект окажется слишком дорогим, то у него наверняка найдутся противники.

Отметим, между администрацией Трампа и властями Калифорнии уже давно наблюдается противостояние из-за вопросов экологии. Белый дом даже планирует отозвать Закон о чистом воздухе Калифорнии, который устанавливает жёсткие нормы в отношении выбросов вредных веществ. В свою очередь, штат инициировал более 40 судебных исков против администрации, а также законопроект об отказе от ископаемого топлива, которые направлены на борьбу с изменениями климата.

Источник: The Verge