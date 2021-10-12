Калифорния является одним из самых прогрессивных штатов Америки в вопросах экологии, что в очередной раз доказала новым законопроектом AB 1346. Согласно данному документу, штат может уже с 2024 года запретить продажу садового инвентаря, инструментов, генераторов и других устройств, оснащенных топливными двигателями с мощностью менее 19 кВт / 25 л.с. — в США такие устройства обозначаются сокращением SORE (small off-road engines).

В перечень подобных устройств входят газонокосилки, садовые воздуходувки, бензопилы, аварийные генераторы и даже старые гольф-кары на основе ДВС. На первый взгляд запрет кажется странным, но в документе подробно разобрали причины такого запрета. Во-первых, в Калифорнии таких устройств чрезвычайно много — 16,7 млн штук, что больше, чем количество легковых автомобилей — 13,7 млн штук.

Во-вторых, конструктивные особенности подобных устройств приводят к тому, что они сильно шумят (звуковое загрязнение), а их двигатели не полностью сжигают топливо, что приводит к повышенному уровню вредных выбросов. Исследования показали, что один час работы стандартной топливной газонокосилки приводит к выбросу такого же количества вредных веществ, что и в случае с поездкой на 300 км на автмобиле Toyota Camry. В случае с воздуходувкой ситуация еще хуже — часовое сдувание листьев с лужайки рядом с домом соответствет поездке на 1100 км на той же Toyota Camry.

Отметим, что новый закон не запрещает использование уже приобретенных SORE-устройств, но власти штата полностью запретят продажу новых ДВС-моделей. С другой стороны, производители электрических аналогов будут активнее рекламировать свою продукцию, а местные власти смогут использовать систему налоговых льгот для более активного перехода на экологически чистый садовый инвентарь.

Источник: Electrek