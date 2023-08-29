Калифорния станет первым штатом в США, где запрещена кастовая дискриминация

Ассамблея штата Калифорния приняла законопроект о признании кастовой дискриминации незаконной. В мае этого года его принял Сенат штата, передает The News Minute.

Закон добавит касту, как защищенную категорию под «происхождением» в Калифорнийском законе о гражданских правах, образовательном и жилищном кодексах. Осталась подпись губернатора штата.

Голосование в Ассамблее — это победа на века! — Тенможи Соундарараджан из Equality Labs, организации, борющейся против расовой дискриминации

Законопроект важен для технологических компаний, где много выходцев из Индии и юго-восточной Азии. В том числе среди руководящего состава: Сундар Пичай руководит Google, Сатья Надела — Microsoft и так далее. Однако нюанс в том, что они принадлежат к высшим индийским кастам, таким как брахманы и кшатрии.

Катализатором принятия закона стал скандал в Cisco в апреле этого года. Двух руководителей компании: Сундара Айера и Рамана Компелла обвинили в дискриминации и преследовании сотрудника на основе касты — разделения людей по происхождению. Работник принадлежал к сообществу далитов, группе, которая находится на нижней ступеньке кастовой системы в Индии. После него сенатор штата Калифорния Айша Вахаб и подала принятый законопроект.

Южноазиатское сообщество разделилось по этому вопросу. Некоторые группы, такие как Hindus for Human Rights и Hindus for Caste Equity при поддержке Equality Labs, утверждают, что это необходимо для защиты уязвимых членов общины от дискриминации по кастовому признаку в образовании и технологическом секторе, где многие из них занимают ключевые роли. Правозащитники и другие группы утверждают, что кастовая дискриминация распространена в нескольких южноазиатских общинах и диаспорах по религиозному признаку.

Однако другие организации, такие как Hindu American Foundation и Coalition of Hindus of North America, выступают против такой политики, утверждая, что она будет нацелена именно на индуистов и американцев индийского происхождения, которые обычно ассоциируются с кастовой системой. Они сообщают, что нет четких данных, которые бы доказывали существование такой дискриминации, и что каста подпадает под «национальное происхождение», что делает ненужным выделение отдельной защищенной категории.