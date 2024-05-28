Камерафон HONOR Magic6 Pro поступил в продажу в Украине по цене 50 тыс. грн

В Украине начинаются официальные продажи нового смартфона HONOR Magic6 Prо. Эта модель позиционируется как ультрапремиальный камерафон.

Смартфон HONOR Magic6 Pro оснащен 6,8-дюймовым LTPO-OLED дисплеем с разрешением 2800х1280 пикселей (плотность 453 PPI) и частотой обновления изображения 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1600 нит в обычном режиме и 5000 нит при просмотре HDR-контента. Новинка защищена от пыли и влаги по стандарту ІР68.

Главная камера HONOR Magic6 Рго имеет три модуля: основной на 50 Мп (f/1.9, OIS), широкоугольный на 50 Мп, f/2 и перископический телефотообъектив на 180 Мп (f/2.6, 2.5x оптический зум, 100x цифровой зум, OIS). Фронтальная камера получила 50-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой f/2.0.

Устройство содержит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с GPU Adreno 750, 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 512 ГБ. Слот для карты памяти отсутствует. Аккумулятор имеет емкость 5600 мАч. Поддерживается проводная быстрая зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная — мощностью 66 Вт. Размеры составляют 162,5×75,8×8,9 мм, а вес — 225 г. Устройство работает под управлением MagicOS 8.0 на базе Android 14.

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Новый смартфон HONOR Magic6 Рго доступен в Украине по цене 49999 грн. Новинка предлагается в двух цветах: черном и зеленом.