Kantar представила рейтинг самых популярных в Украине сайтов за июль 2020 года [инфографика]

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Исследовательская компания Kantar опубликовала рейтинг самых популярных в Украине сайтов за июль 2020 года. Тройка лидеров остается неизменной — это Google, Youtube и Facebook. Замыкают первую пятерку рейтинга онлайн-энциклопедия Wikipedia и интернет-магазин Rozetka.ua.

Судя по рейтингу, в июле украинцы активно искали обновки в интернет-магазинах и маркетплейсах. Вышеупомянутая Rozetka.ua, а также Olx.ua и Prom.ua сохранили свои позиции в первой десятке рейтинга, а маркетплейсу Bigl.ua удалось увеличить свою посещаемость и попасть в Топ-25.

Несмотря на сезон отпусков и отдыха, новости продолжают быть в фокусе внимания интернет-пользователей — самые популярные новостные ресурсы: Pravda.com.ua, Tsn.ua, Unian.net, 24tv.ua.

Также не теряют популярности мессенджеры и социальные сети, при этом несмотря на запрет российского VK.com, он занимает весьма высокое 13-е место с охватом 19%. На фоне сверхдлинных каникул в рейтинг самых популярных сайтов Украины попал образовательный сайт Osvita.ua.

Отметим, что в исследовании Kantar CMeter используются данные desktop и mobile интернет-пользователей в возрасте 14-70 лет. Исследование объединяет данные из трех источников: интегрированные в сайты счетчики; установленные в фрейме баннерной сети счетчики и респонденты с установленными плагинами в браузерах и приложениями Kantar на телефонах, наряду со стандартными показателями (просмотры страниц, охват, социально-демографические показатели по всем сайтам, с которыми контактировали респондента).

Источник: Kantar