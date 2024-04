Владельцы Tesla Cybertruck за более чем $83 000 дорабатывают акселератор дрелью

В эти выходные во время мероприятия Cybertakeover в Калифорнии, США, организованном Клубом владельцев Tesla из долины Санта-Кларита, один из владельцев Cybertruck показал, как устранить проблему, из-за которой Tesla отозвала 3878 авто. За считанные секунды он делает отверстие дрелью и закрепляет педаль заклепкой. Операция кажется простой, но должны ли это делать владельцы автомобиля стоимостью более $83 тысячи?

Пользователь сказал, что исправление занимает 35 секунд. В бюллетене об отзыве Tesla перечислено 15 шагов для исправления, при этом фактическое сверление является восьмым шагом в списке. Техники Tesla используют набор для доработки педалей для выполнения сверления, и некоторые этапы требуют точных измерений.

Here is the @cybertruck 35 second recall fix at the Cyber takeover event pic.twitter.com/XGsINAEFHQ

— Aaron Cash (@aaronjcash) April 20, 2024