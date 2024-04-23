Владельцы Tesla Cybertruck за более чем $83 000 дорабатывают акселератор дрелью

В эти выходные во время мероприятия Cybertakeover в Калифорнии, США, организованном Клубом владельцев Tesla из долины Санта-Кларита, один из владельцев Cybertruck показал, как устранить проблему, из-за которой Tesla отозвала 3878 авто. За считанные секунды он делает отверстие дрелью и закрепляет педаль заклепкой. Операция кажется простой, но должны ли это делать владельцы автомобиля стоимостью более $83 тысячи?

Пользователь сказал, что исправление занимает 35 секунд. В бюллетене об отзыве Tesla перечислено 15 шагов для исправления, при этом фактическое сверление является восьмым шагом в списке. Техники Tesla используют набор для доработки педалей для выполнения сверления, и некоторые этапы требуют точных измерений.

Here is the @cybertruck 35 second recall fix at the Cyber takeover event pic.twitter.com/XGsINAEFHQ — Aaron Cash (@aaronjcash) April 20, 2024

После проблем с акселератором, на которые жаловались пользователи, Tesla сначала приостановила отгрузку Cybertruckа затем отозвала 3878 автомобилей, выпущенных с 13 ноября 2023 года по апрель 2024 года.

Отчет Национального управления безопасности дорожного движения США объясняет, что проблема возникла из-за «неодобренных изменений» в процессе производства автомобиля. Согласно отчету, остатки мыла, добавленного в его узел, «уменьшили прилегание колодки к педали». В отчете указано, что Tesla впервые получила сообщение о претензиях клиентов по проблеме 31 марта и 3 апреля. Инженеры Tesla изучали проблему со 2 апреля, а до 12 апреля.

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Tesla завершила свою оценку и решила добровольно отозвать транспортные средства, которые пострадали. До 17 апреля Cybertruck, находящиеся в производстве, были оснащены новым компонентом педали акселератора. Авто в центрах поставки и в пути к центрам получат новый компонент перед доставкой клиентам. По состоянию на 15 апреля Tesla не имеет данных ни о каких травмах, связанных с проблемой.

Источник: Business Insider