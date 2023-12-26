Новости Технологии 26.12.2023 в 11:03 comment views icon

«Капсула Нептуна». Space Perspective показала тестовую версию своего космического транспорта для туристов

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Еще в 2020 году компания из Флориды объявила о намерении запустить коммерческие туристические полеты на высоту 30,5 км — c которой хорошо видна «кривизна земли и тьма космического пространства».

Полеты в перспективе продлятся 6 часов, а специализированный транспорт будет вмещать 8 пассажиров, которые заплатили за эту возможность, и одного пилота. Сейчас Space Perspective показала тестовую версию своей космической герметичной капсулы, получившей название Spaceship Neptune.

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Капсула будет крепиться к воздушному шару с водородом — «длиной как футбольный стадион». Путь на запланированную высоту продлится два часа, по столько же — отведут на осмотр и спуск (для последнего с шара будут медленно выпускать газ).

Транспорт оснастят панорамными окнами, мягкими сиденьями, туалетом, баром и системой связи Wi-Fi с возможностью трансляции в прямом эфире. Стоимость билета (которые уже продают заранее) будет стартовать от $125 000.

«‎Капсула Нептуна». Space Perspective показала тестову версію свого космічного транспорту для туристів

Space Perspective описывает тестовую модель, как «хорошо оборудованную» и «демонстрирующую то, на чем будут летать туристы, после того, как компания начнет коммерческую эксплуатацию».

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«‎Капсула Нептуна». Space Perspective показала тестову версію свого космічного транспорту для туристів

Полеты с туристами запланированы на следующий год, однако первый — проведут без экипажа.

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Параллельно компания завершает строительство морского космодрома «Вояджер» с которого будут запускать полеты, а также доставать капсулу и воздушный шар из океана после приземления.

Источник: New Atlas

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