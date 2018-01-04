Tesla установила абсолютный рекорд по продажам автомобилей в прошлом году (более 100 тыс.), но производство Model 3 по-прежнему отстает от графика

Компания Tesla обнародовала данные о продажах автомобилей в четвертом квартале и по итогам всего 2017 года в целом. Отбросив пессимистические заявления скептиков и еще более мрачные версии злопыхателей, теперь можно взглянуть, насколько производителю удалось нарастить производство Model 3, а ведь именно это интересует большинство сильнее, чем остальное. Но начнем мы с общих результатов.

Итак, в прошлом году Tesla отгрузила покупателям в общей сложности 101 312 автомобилей. Это на 33% больше, чем годом ранее. Если выделять только результаты последней четверти, количество поставленных на рынок автомобилей составляет 29 870 штук. Из них 15 200 составили седаны Model S и 13 120 кроссоверы Model X. Оставшиеся 1550 «лишних» машин – это как раз количество поставленных заказчикам Model 3. То есть, результаты по Model 3 пока довольно-таки скромные. Также производитель отметил рост продаж на 9% в квартальном выражении и на 27% – в годовом.

Также Tesla отмечает, что за последнюю четверть 2017 года было произведено 2 425 экземпляров Model 3, из них 793 сошли с конвейера в последнюю неделю года. То есть, производителю удалось нарастить производство в десять раз по сравнению с объемами кварталом ранее. Как и ожидалось, темпы производства Model S и Model X немного замедлились ради наращивания объемов выпуска младшей модели Model 3.

Производитель признает отставание от изначально намеченных объемов выпуска и планирует выйти на показатель в 2500 выпущенных Model 3 в неделю в этом квартале. На уровень выпуска пяти тысяч машин Model 3 в неделю производитель теперь планирует выйти лишь во втором квартале 2018 года. Изначально Tesla говорила о намерении выйти на объемы 10 000 Model 3 в неделю в 2018 году, но эти планы отложили на неопределенный срок.

Tesla делает особый акцент на том, что за период с 9 до 31 декабря произвела столько же Model 3, сколько за все четыре с небольшим месяца с момента начала производства. Собственно, именно этим и объясняется существенная разница между количеством произведенных и доставленных покупателям автомобилей. Компания попросту не успела доставить машины клиентам.

В Tesla также отметили, что количество поставок автомобилей Model 3 обычным покупателям, а не сотрудникам компании, стремительно растет.

В ближайшие недели Tesla должна опубликовать полный финансовый отчет за четвертый квартал 2017 финансового года и весь год в целом. После этого можно будет взглянуть на финансовые показатели компании и узнать планы по продажам на этот год.

Источник: The Verge