«Киевпастранс» разработал семейство Киевпастрансформеров, включая Киевпастрансформерку Лилу, и хочет делать интерактивные игрушки и анимационные сериалы с ними

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Осенью прошлого года «Киевпастранс» представил фирменный талисман-коммуникатор собственной разработки по имени «Киевпастрансформер». На этом фантазия его создателей не закончилась и они создали подругу талисмана по имени «Киевпастрансформерка Лилу».

Информацию о персонаже женского пола уже можно найти на официальном сайте муниципальной компании, которая управляет общественным транспортом Киева. Вот так представил ее Киевпастрансформер на своей странице:

«Відсьогодні… через 2030-й… і до плюс безкінечності ти побачиш, як трансформується світ, ти і я. Щодо мене, то я вже нагуглив собі подружку, кохання до нестями, одруження, дітей, навіть онуків, двох собак, кота, роботу в «Київпастранс» і купу дивовижних івентів. Усьому – свій час. Встигай слідкувати за наймасштабнішими і глибинними змінами найбільшої транспортної компанії України і долучайся до моєї команди Київпастрансформерів!»

При этом благодаря Facebook-посту создателя талисманов Ольги Бальмен можно узнать больше о судьбе трансформеров.

Так, она подыскивает производство (желательно украинское) по выпуску реальных детских игрушек на основе созданных ею 3D-моделей. Создательница рассказала, что кроме Киевпастрансформера и Киевпастрансформерки уже разработана целая линейка моделей Kyivpastransformer family.

Игрушки скорее всего будут интерактивными, так как Ольга Бальмен также ищет компанию, которое сможет «запрограммировать» модели и создать мобильные приложения для общения с ними. По ее словам, уже готов необходимый контент для детей в возрасте от 5 лет.

Планы на этом не заканчиваются, так как следующими на очереди стоят продакшн-студии, которые смогут создать анимационный сериал с озвучкой на украинском и английском языке. В главных ролях — персонажи Kyivpastransformer family, при этом сценарий и режиссура уже готовы.

Нам остается только пожелать удачи создателям «Киевпастрансформеров», ведь если благодаря их активности дети полюбят общественный транспорт, то в столице улучшится обстановка с пробками, парковкой и экологией.

Отметим, что модель «Киивпастрансформер» — Kyivpastransformer охраняется Законом Украины об авторском праве, автор художественных эскизов главной и производных моделей «Киивпастрансформер» — Kyivpastransformer Ольга Бальмен.

Источник: Киевпастранс