«Киевстар» делает безлимитным трафик в тарифах «Без границ» для TikTok, Apple TV, Coursera и ряда популярных игр

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Оператор сотовой связи «Киевстар» обновил линейку тарифов предоплаченной формы связи «Без границ» и увеличил количество приложений, для которых действует безлимитный мобильный интернет. Теперь мегабайты не будут списываться при использовании 54 различных сервисов.

Отмечается, что после этих изменений абоненты «Киевстар» смогут безлимитно смотреть видео в социальной сети TikTok. Согласно данным оператора, каждый день этим приложением пользуется примерно 1,5 млн абонентов. Кроме того, теперь «Киевстар» делает безлимитным доступ ещё и к сервису Apple TV. Также сэкономить мегабайты трафика смогут и любители игр на мобильных устройствах. В дальнейшем не будут списываться мегабайты при использовании трафика играми PUBG, Fortnite, Clash of Clans и Fifa 2020.

Также для всех абонентов, которые выберут обновлённые тарифы «Без границ», оператор «Киевстар» увеличил количество образовательных приложений, которыми можно пользоваться безлимитно. Среди них, в частности, курсы от Coursera, приложение для изучения иностранных языков Duolingo, видеобиблиотеки TED и др.

С подробным перечнем всех приложений, за которые не списываются мегабайта мобильного интернета, можно ознакомиться в описании каждого тарифа на сайте оператора.